FOTO Ashton Kutcher, întâlnire amicală cu fosta fiică vitregă. Cum arată Rumer, fata lui Bruce Willis

Ashton Kutcher (41 de ani) a fost vreme de opt ani tatăl vitreg al lui Rumer Willis, fiica naturală a lui Demi Moore din căsnicia cu Bruce Willis.

Rumer Willis (30 de ani) este fiica cea mare a lui Bruce Willis și a actriței Demi Moore. Când cei doi au divorțat, în 2000, Rumer avea 12 ani. Adolescenta a suferit enorm din cauza separării părinților, însă Demi Moore i-a găsit fiicei sale un nou tată. În 2005, actrița s-a căsătorit cu Ashton Kutcher, cu 15 ani mai tânăr decât ea.

Actorul a devenit astfel tatăl vitreg al lui Rumer, care a călcat pe urmele părinților ei și a devenit actriță.

Tânăra a rămas din nou fără tată, în 2013, când mama ei a divorțat și de Ashton Kutcher. În ciuda separării, Rumer a păstrat o relație apropiată cu tatăl vitreg, alături de care a fost surprinsă zilele trecute într-un restaurant din Los Angeles.

„Păreau ca doi vechi prieteni care au ieșit să bea ceva. Au fost foarte relaxați, se poate vedea din limbajul corpului că există o apropiere între ei, respect și afecțiune. Păreau cei mai buni prieteni”, a povestit o sursă citată de eonline.com.

Ashton Kutcher și Demi Moore au finalizat divorțul în 2013, după ce actrița ar fi aflat că actorul a înșelat-o. În 2015, Kutcher s-a căsătorit cu actrița Mila Kunis, cu care are doi copii: o fată și un băiat.

Rumer Willis a debutat într-un film cu Demi Moore

Rumer Willis a debutat în cinematografie în anul 1995, la vârsta de 17 ani, în filmul Now and Then. Atunci a jucat alături de mama ei, Demi Moore.

Mai mult, ea a apărut și în două filme alături de tatăl ei, celebrul Bruce Willis (The Whole Nine Yards și Hostage).

În 2019, Rumer Willis a apărut în ultimul film produs de Quentin Tarantino - One Upon A Time In Hollywood – unde joacă alături de Brad Pitt și Leonardo DiCaprio.