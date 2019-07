FOTO Camila Cabello, alături de Shawn Mendes pe plajă. Artista a atras toate privirile cu formele sale

Camilla Cabello și Shawn Mendes nu se mai ascund. Cei doi au fost surprinși de paparazzi pe o plajă din Miami.

După ce au lansat împreună piesa "Senorita", cei doi artiști și-au oficializat relația și s-au afișat la mare, în Miami.

Perechea părea să nu aibă nici o remușcare în timp ce se îmbrățișau și se sărutau în ocean. De asemenea, Camila Cabello (22 ani) a făcut furori cu corpul ei perfect, arista purtând un costum de baie de culoare albă, ce i-a putut să-i scoată în evidență formele.

De cealaltă parte, Shawn Mendes a fost surprins cu niște pete pe spate, iar sursele Daily Mail spun că acesta se află sub o terapie de detoxifiere.



Camilla Cabello și Shawn Mendes, colaborări de succes



Recent, Camila Cabello și Shawn Mendes au avut o colaborare de excepție. Cei doi au lansat piesa "Senorita", care are un videoclip foarte romantic. Artiștii joacă rolul unor îndrăgostiți, surprinși într-o aventură pasională.

Este a doua colaborare între Camila Cabello și Shawn Mendes, aceștia lansând în anul 2015, piesa "I Know What You Did Last Summer".

Surs foto: Profimedia

