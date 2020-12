Fotografia oficială de Crăciun a cuplului de la Casa Albă, la final de mandat. Ce ținută a ales Melania Trump

Prima Doamnă a SUA a făcut publică fotografia oficială de Crăciun a cuplului prezidențial, pentru finalul anului 2020.

Dacă în anii precedenți, Melania obișnuia să aleagă rochii pentru portretul de sfârșit de an, de această dată ea a preferat un costum negru, format din sacou și pantaloni, la care a asortat o cămașă clasică albă. La finalul mandatului, cuplul prezidențial nu s-a mai fotografiat, ca de obicei, în salonul împodobit cu brazi, ci pe unul dintre holurile casei, pe scări.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE