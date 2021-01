Frumoasa de la SMURD,  asociată cu Angelina Jolie, apare și în Atlasul Frumuseții

„Atlasul Frumuseţii” include 500 de portrete de femei din toată lumea, iar una dintre frumoasele care impresionează e medic la SMURD și asociată cu Angelina Jolie.

Numele ei e Giorgiana Matei, are 33 de ani și a devenit tot mai cunoscută în România după ce mulți au asemănat-o cu superba actriță din America. Deși a devenit celebră în baza calităților fizice, cea mai frumoasă trăsătură a ei rămâne...meseria pe care o are. Tânăra este absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, specializarea Medicină Generală și lucrează la Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.

În ceea ce privește viața personală, tânăra a mărturisit că, deocamdată, e pe locul doi, pentru că Giorgiana e îndrăgostită de meseria ei:





"Am 33 de ani și până acum am pus cariera pe primul plan. Nu m-am ocupat prea mult de viața personală, nu m-am căsătorit și nici nu am copii."La peste 7 ani de la lansare, proiectul Mihaelei Noroc, "Atlasul Frumuseții" , a ajuns un reper global în promovarea diversităţii culturale.