Fuego împlinește vârsta de 47 de ani. Cum arăta artistul în 1994, când era studentul lui Marius Țeicu

Paul Surugiu (Fuego) este unul dintre cei mai populari artiști din România, care continuă să facă muzică fără compromisuri. La 47 de ani, împliniți pe 23 august, Fuego are în spate o carieră impresionantă. Cum arăta artistul la debutul său în muzică și în primii ani petrecuți în industrie.

Paul Surugiu-Fuego s-a lansat în muzică în 1993, la Festivalul Mamaia, unde urcaseră pe scenă legende ale muzicii românești precum Adrian Daminescu, Marina Florea, Oana Sârbu, Laura Stoica, Aurelian Temișan, Dan Bittman și Gabriel Cotabiță .

De atunci și până în prezent a lansat peste 30 de albume de studio, a înregistrat peste 600 de cântece, care i-au adus cinci discuri de aur și două de platină.

Fuego își sărbătorește ziua de naștere

Pe 23 august, Fuego împlinește 47 de ani. Artistul, născut la Turda în 1976, a transmis un mesaj plin de melancolie pe contul său de Instagram.

„Timpul trece pe lângă noi. De multe ori mi se pare că în van, fără o noimă clară, iar în trecerea aceasta a lui nu are nici milă și nici nu dă semnale. Sigur că toată lumea vorbește despre asta, dar câți fac ceva la modul concret, să-l transforme în calitate? Nici măcar eu. Alerg peste tot, petrec ore în mașină, mă bucur puțin și parcă nu-mi dau seama prea bine de toți anii pe care i-am pierdut oarecum și pe care n-am cum, oricât mi-aș dori, să-i întorc”, a scris Fuego.



În copilărie, zilele sale de naștere nu erau foarte plăcute, deoarece data de 23 august coincidea cu ziua națională a României în perioada comunistă, zi în care Armata Română a întors armele împotriva fascismului. De aceea, Paul Surugiu se aniversa după ce se terminau paradele și defilările.

Cum arăta Fuego când era mai tânăr FOTO

Paul Surugiu-Fuego a absolvit Facultatea de Teatru, din cadrul Universității „Spiru Haret” București, la clasa Adrianei Piteșteanu. În anul 3 l-a avut profesor pe Marius Țeicu, renumitul compozitor care a semnat muzica primei piese realizate pentru el – Cine ești tu, draga mea?.

În 1994, Fuego aborda stilul muzical pop-rock, pentru ca mai târziu să încerce ritmurile latino-dance, muzica ușoară, colindele, muzica etno și muzica populară. Vezi cum arăta Fuego în 1994, când cânta piesa compusă de Marius Țeicu, pe versurile Patriciei Țeicu!



„M-am menținut în profesie pentru că am avut puterea de a spune NU, pentru că am spus DA când a fost cazul în carieră, pentru că mi-am văzut de treabă. Pentru mine arta e sens, orice latură ar avea ea”, a mai scris Fuego pe Instagram.

Vezi în GALERIA FOTO de mai sus cum arăta Fuego la începutul anilor ‘90!

Trei lucruri mai puțin cunoscute despre Fuego

Și-a făcut dressing din piscină

Fuego și-a cumpărat o casă frumoasă lângă București, proprietate care era dotată și cu piscină. Însă, artistul nu a vrut să o păstreze și a decis să o acopere. În locul ei a amenajat un dressing impresionant.

„În momentul în care mi-am luat casa în care stau, la parter aveam o piscină foarte mare și frumoasă. M-am băgat în piscină să fac baie și mi s-a făcut rău. Am ieșit din piscină și am spus: aici vreau să punem niște lemn și să fac 100 de metri pătrați de dressing, pentru că eu n-o să am unde să-mi pun hainele pe care le am. Au trecut 10 ani de atunci și dressingul meu de peste 100 mp, sub el e piscina pe care n-am mai folosit-o de atunci”, a dezvăluit Fuego în podcastul Vocea Generației.



Sursa foto: @paulsurugiufuego

Prietenii i-au dat numele de scenă

Paul Surugiu a vrut cu orice preț să-și schimbe numele de scenă, fiindcă cel de botez era prea lung. Și-a pus toți prietenii la muncă și… a reușit să aleagă unul pe placul lui. „Cel mai mult mi-am plăcut Fuego”.

Debutul a fost un dezastru… meteo

Paul Surugiu-Fuego s-a lansat în cadrul Festivalului Mamaia, în 1993. Întâmplarea face că vremea a fost îngrozitoare și o furtună cumplită s-a pornit chiar când a urcat pe scenă.

„Nu am primit decât o diplomă de participare. A fost cea mai urâtă lansare a mea. Teatrul Mamaia a ajuns o groapă de gunoi. În ‘93 era o emblemă, arăta superb. Când am cântat eu s-a rupt copertina din cauza unei furtuni. De aceea nu am acea înregistrare”, a spus Fuego la Click! Live.

Fotografii: Agerpres/YouTube/ @paulsurugiufuego

