Gabriel Cotabiță, îndrăgostit iremediabil de soția cu 30 de ani mai tânără. Cum s-au cunoscut cei doi

Gabriel Cotabiță trăiește o poveste de dragoste cu Alina, o femeie cu 30 de ani mai tânără care, nu demult, i-a devenit soție. Într-un interviu recent, artistul a vorbit despre relația pe care o are cu aceasta, iar cuvintele de laudă au fost nelipsite.

Gabriel Cotabiță iubește și este iubit! Artistul se simte liniștit și împlinit lângă Alina, iar diferența de vârstă dintre ei nu a a reprezentat un impediment.

„Alina a ajuns la spectacole pentru că maică-sa a luat-o pe ea la un spectacol de-al meu. Nici măcar nu știa cine sunt. Ea a reușit să facă pentru mine niște lucruri pe care foarte puține femei le-au făcut în viața asta pentru mine. Și-a câștigat locul, pe care oricum nu și-l dorea.Atunci când i-am zis ”N-ar fi bine să ne căsătorim?”, a zis ”Tu ești serios? Sigur ți-ai revenit?”. Toată lumea a zis că este din interes. În niciun fel. Ea este o femeie care mă iubește și eu o iubesc foarte mult pe ea. Am avut noroc și am noroc în continuare", a povestit Gabriel Cotabiță.

Anul 2021, unul plin de încercări pentru Gabi Cotabiță

Anul 2021 a fost unul complicat pentru Gabriel Cotabiță. A pășit în 2021 fiind internat în spital din cauza noului coronavirus, iar recent a ajuns din nou în atenția medicilor.

"De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc.De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău", a spus Gabriel Cotabiță.

