Gabriel Stoica, interpretul de muzică populară care vrea să-și cunoască mama care l-a abandonat

Are 30 de ani și nu și-a cunoscut familia biologică. Interpretul de muzică populară Gabriel Stoica este decis să-și găsească mama care l-a abandonat la naștere. „Fac toate aceste demersuri pentru a te găsi, mamă dragă! Nu ca să te judec sau pentru a da cu pietre în tine”.

Gabriel Stoica a trăit la orfelinat până la vârsta de 9 ani. A fost abandonat de mamă imediat după ce s-a născut și nu și-a cunoscut familia biologică. Știe cum o cheamă pe mama lui, că are un tată și frați, însă nu știe unde să-i găsească.

Interpretul de muzică populară face un apel la cei care l-au abandonat în urmă cu 30 de ani să-l accepte în sânul lor.

„Până la vârsta de 9 ani nu m-a căutat nimeni, nu m-a căutat mama, nu m-a căutat tata, nu m-a căutat un frate. Pur și simplu am înțeles că am fost abandonat. În perioada de Crăciun sau mai ales de sărbători vedeam colindătorii prin comună cum cântă, cum se bucură și, practic, de la ei am învățat să cânt și eu. Prin cântec mi-am alinat dorul de mamă. Practic, am tot bătut la uși, dar n-am găsit nimic, absolut niciun răspuns. Copilăria mea a fost una tristă din punct de vedere emoțional, mereu mi-am dorit să îmi cunosc mama, tatăl, frații. Nu o să mă las până nu dau de ei”, dezvăluie Gabriel Stoica.

Adoptat la vârsta de 9 ani

Gabriel Stoica a trăit la orfelinat până la vârsta de 9 ani, când a fost înfiat de o familie din comuna Roșia de Beiuș, județul Bihor. Aici a stat până la vârsta de 18 ani, după care și-a croit singur un drum în viață.

Cântărețul le e recunoscător celor care l-au crescut ca pe fiul lor.

„La ei am învățat cum să mă integrez într-o familie normală, am învățat să muncesc și să nu cer milă, am învățat că dacă respecți ești respectat, am învățat să vorbesc - la casa de copii nu se ocupa nimeni de educație, integrare și civilizație. La această familie frumoasă am avut parte de lucruri bune, dar și neplăcute uneori, dar niciodată nu îmi umplea golul de mamă. Eu îi respect, păstrez legătura cu ei, și le mulțumesc frumos pentru tot ce au făcut pentru mine, așa cum s-au priceput și ei!”, adaugă artistul.

Interpretul spune că viața într-o casă de copii este îngrozitoare și nu dorește nimănui să treacă printr-o experiență similară.

„În casa de copii am primit multă bătaie, nu primeam mâncare, am ajuns în situația de a mânca chiar iarbă din parcurile din fața casei de copii. Mereu am primit dulciuri, jucări de la străini, dar întotdeauna ne furau educatorii și le duceau acasă la ei”, își amintește Gabriel Stoica.

Tânărul, care are o carieră în muzica populară și de petrecere în vestul țării, are un mesaj pentru mama lui, Magdalena Stoica:

„Eu fac toate aceste demersuri pentru a te găsi, mamă dragă! Nu ca să te judec sau pentru a da cu pietre în tine, doar atâta să știu, că exiști. Eu nu sunt supărat, nu-i chestia că nu te-am iertat vreodată. Sunt trist”, a mai spus interpretul.

