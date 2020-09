Gaby Spanic dansează alături de un român în cadrul show-ului de televiziune "Dancing with the stars" din Ungaria

Gaby Spanic în brațele unui român extrem de chipeș, într-un show de televiziune din Ungaria!

Andrei Mangra este românul care-i va fi partener timp de luni bune Gabrielei Spanic, în cadrul show-ul de televiziune "Dancing with the stars".

În vârstă de 28 de ani, Andrei a participat în 2017 la celebrul show Uite cine dansează, având-o ca parteneră pe Roxana Ionescu. Este pasionat de dans sportiv încă de când era copil, pasiune preluată de la mama sa, care este antrenor de dans.

A câștigat locuri importante la competiții internaționale, a dansat la Los Angeles pentru o companie americană și a reprezentat Germania la diferite concursuri.

Recent, dansatorul și-a postat o fotografie pe contul oficial de Instagram unde anunță participarea la show-ul "Dancing with the Stars" din țara vecină și o are parteneră pe nimeni alta decât Gaby Spanic, celebra actriță de telenovele care făcea furori în anii 2000 în România.

"Vă salut, oameni frumoși! Eu sunt Gaby Spanic, actriță de telenovele și mai nou, concurenta unui superb show de dans. Mă simt foarte fericită că particip, mai departe vedem ce se va întâmpla.

Sunt onorată de a fi în Budapesta, îmi pare rău că n-am putut să ies mai mult, însă toți muncim foarte mult ca acest show să iasă cum trebuie." a declarat actrița pentru postul de televiziune TV2.

Gabriela Spanic (cunoscută și ca „Gaby” Spanic) este o actriță originară din Venezuela, a jucat in cele mai de cunoscute telenovele difuzate de postul ACASA TV, precum: "La Usurpadora", "La Intrusa", "La Venganza", "Prisionera", "Soy Tu Duena".

Datorită succesului impresionant pe care l-a avut, Gaby Spanic a vizitat România în 2004, avand inclusiv un rol în prima telenovelă românească "Numai Iubirea".