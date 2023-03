Gala Premiilor Oscar 2023 LIVE TEXT. Cine sunt câștigătorii statuetelor Oscar în acest an

Cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film a adus pe podium cele mai bune filme ale anului 2022. Spectatorii și telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să afle cine ia Oscarul pentru cel mai bun film, cine este cea mai bună actriță și care e cel mai bun actor în rol principal. Premiile Oscar 2023 sunt LIVE pe VOYO, în exclusivitate pentru România.

Everything Everywhere All at Once, regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, pornea ca mare favorit la gala Oscar 2023 pentru titlul de cel mai bun film al anului. Pelicula, cu Michelle Yeoh în rol principal, fusese nominalizată la 11 categorii ale galei din acest an.

Michelle Yeoh era printre favorite la câștigarea unei statuete pentru interpretare în rol principal, deși preferata specialiștilor era Cate Blanchett , pentru prestația din filmul TAR.



Michelle Yeoh. FOTO: Getty Images

La masculin, favoritul specialiștilor industriei cinematografice era Austin Butler (Elvis), la egalitate de puncte cu Brendan Fraser (The Whale).

Gala Premiilor Oscar 2023 este ediția cu cele mai multe recorduri din istorie . Printre lucrurile neobișnuite ale acestei ediții se numără faptul că toți actorii intrați în cursa Oscar pentru interpretare în rol principal se află la prima nominalizare.

Prezentatorul galei din acest an este Jimmy Kimmel, gazda show-ului Jimmy Kimmel Live!.

Fotografii: Getty Images