Game of thrones revine! "The House of Dragon" va putea fi urmărit curând de iubitorii serialului

Seria "House Of The Dragon" va putea fi vizionată pe platforma de streaming HBO.

George RR Martin and Ryan Condal sunt autorii viitorului proiect "House Of The Dragon". Platforma de streaming HBO a comandat 10 episoade a seriei care va fi lansată cât mai curând.

Acțiunea din "House of Dragon" are în prim plan acțiunea unde evenimentele se desfășoară cu 300 de ani înainte de renumitul serial "Game of thrones".

Noua serie este inspirată din cartea "Fire & Blood" va dezvălui care este povestea lui Casei Targaryen.

