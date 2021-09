George Piștereanu, despre colaborarea cu Samuel L. Jackson: ”A fost o bucurie mai aparte”

Actorul George Piștereanu a avut ocazia de a juca, de curând, în filmul ”The Asset”, în regia lui Martin Campbell, alături de actori precum Michael Keaton, Maggie Q și Samuel L. Jackson.

”The Asset” este povestea unui hacker care fură milioane de dolari de la un lider mafiot, fiind astfel obligat să se antreneze pentru confruntarea cu cei care îi vor viața.

Samuel L Jackson (71 de ani) este una dintre legendele de la Hollywood, care s-a impus în cultura pop cu rolul din filmul lui Tarantino, ”Pulp Ficton”, dar și cu personajul Nick Fury din peliculele Marvel.

Recent, George Piștereanu a postat pe contul său de Instagram o poză alături de renumitul actor de la Hollywoood și ne-a dat mai multe detalii despre această colaborare.

”În primă fază, când am aflat de proiect a trebuit să dau un casting pe care l-am înregistrat. Când regizorul (Martin Campbell) a redus lista participanților, am avut ocazia să-l întâlnesc. Faptul că el a vrut să mă cunoască, pe mine m-a făcut să înțeleg la ce nivel poate fi profesionalismul în filmele internaționale, în special cele americane, având în vedere că eu aplicasem pentru un rol mic. Mi-a plăcut instant de regizor, știam deja o parte din filmele la care el a lucrat (precum Casino Royale, care mi-a plăcut foarte mult).

Filmările au avut loc o parte în România, iar o scenă s-a filmat în Anglia, într-un studio.

Vestea că am fost distribuit am primit-o cu aceeași emoție pe care o simt când primesc orice casting. Cu cât este mai important proiectul, cu atât mai bine, dar sentimentul este la fel. Putem spune că a fost o bucurie mai aparte deoarece știam că urmează să joc cu Samuel L. Jackson pe care îl îlntâlnisem anterior, prin 2012, în Franța. În film, am avut o scenă în care el mă elibera după ce mă capturase.

Pentru mine a fost o bucurie și o onoare să joc alături de Samuel L Jackson. Era pe acolo și Maggie Q, urma să filmeze o scenă după mine. Niște oameni profesioniști, amabili, serviabili. Am același tip de relație și cu actorii români 

Cum zice și americanul... looking forward către următoaarele filme și să ne fie bine !”