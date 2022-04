George Piștereanu s-a căsătorit în secret, la Las Vegas. Cine este mireasa

Actorul George Piștereanu și-a găsit aleasa inimii și s-a căsătorit cu ea, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Las Vegas.

Citește și Soția lui Volodimir Zelenski a dezvăluit ce i-a spus președintele Ucrainei când prima bombă rusă a căzut

Fericitul mire a postat pe contul lui personal imagini de la nuntă, cu el și cu mireasa.

Aceasta se numește Gigi Grassu, s-a născut în SUA, din părinți români, cu rădăcini aromâne, și este antrenor personal în Los Angeles. Aceasta a mai fost căsătorită și are o fiică.

”Părinții mei sunt din București,România, mai exact mama născută în București, iar tata în Sinoe. M-am născut și am crescut în Los Angeles, California, dar am fost întotdeauna conectată cu România, deoarece, după ce am crescut aveam să o vizitez în vacanțele de vară și la nunțile ocazionale în familie.

Am crescut într-o familie de imigranți români, care au fugit de comunism. Tatăl meu a scăpat din România comunistă traversând frontiera iugoslavă, pe jos. Unchiul meu s-a ascuns pe o navă. Membrii familiei mele au venit în Statele Unite, cu nimic altceva, decât hainele care le purtau. Vărul meu a ajuns în NFL fiind singurul aromân din Ligă și cred că singurul american cu părinți români. Mama a învins lupta cu cancerul de sân de două ori. Suntem o familie de luptători și asta transmit și eu fetei mele și nepoților”,a declarat Gigi într-un interviu pentru o publicație.

Foto: Instagram