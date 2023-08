George Piștereanu și regizorul Richard Stan, împotriva violenței în familie cu un clip filmat în LA

Regizorul Richard Stan și talentatul actor George Pistereanu au colaborat într-un nou proiect artistic de excepție. Videoclipul piesei "Love Lies" al artistului hip-hop Rooga, din Chicago, a fost realizat sub îndrumarea regizorală a lui Richard Stan și cu interpretarea captivantă a lui George Piștereanu în rolul principal.

Regizorul Richard Stan s-a remarcat în industria muzicală hip-hop din SUA, aducând o viziune proaspătă și captivantă în lumea vizuală a acestui gen muzical. Artistul Rooga, cunoscut pentru colaborarea sa cu nume sonore precum Kanye West și prezența sa pe albumul "Donda" al lui Kanye, a atras atenția publicului cu versurile sale pline de profunzime și autenticitate.

Videoclipul piesei "Love Lies" spune o poveste emoționantă despre un cuplu aparent fericit, dar cu secrete întunecate. Filmul explorează teme precum încrederea, trădarea și alegerea, punând în prim-plan lupta dintre emoții și rațiune. George Pistereanu, cunoscut pentru talentul său actoricesc remarcabil, a adus intensitate și autenticitate interpretării sale în rolul personajului principal. Povestea împletită cu elemente de deja vu prezintă actorul principal într-un con de umbră, căutând răspunsuri la o serie de evenimente inexplicabile. Pe măsură ce zilele trec, el trăiește aceleași experiențe de-a lungul unor evenimente tragice: își prinde partenera într-o situație compromițătoare, înfruntă amantul acesteia și se confruntă cu pierderi devastatoare. Însă, într-un moment de conștientizare, alege să abordeze situația cu o perspectivă diferită, rezistând impulsului de violență și oferind o cale alternativă pentru dezvoltarea evenimentelor.

George Pistereanu interpretează rolul soțului, iar rolul soției îi revine actriței de origine columbiană Juliana Betancourth, care a fost nominalizată la premiile Academiei din Columbia, echivalentul Oscarului din Columbia pentru cea mai buna actriță. În videoclip îi mai puteți vedea și pe actorul american de origine italiană Joze Nicolini, Abel Lysenko si Karen Loriana.

“Participarea la acest videoclip a fost o experiență profundă și memorabilă pentru mine. Am avut bucuria să colaborez cu talentatul regizor Richard Stan și să lucrez alături de Rooga. Mesajul puternic al videoclipului, care subliniază că violența intotdeauna crează monștrii imposibil de controlat, m-a impresionat profund și m-a motivat. Sper că acest videoclip să ajungă la cat mai mulți oameni și să ofere o alternativă in importanța găsirii unor căi pașnice și empatice pentru a depășirea provocările. Sunt recunoscător că am putut contribui la transmiterea acestui mesaj semnificativ și mă simt împlinit să fiu parte dintr-un proiect cu impact pozitiv si atat de necesar in societatea de astăzi” a declarat George Piștereanu.

În privința acestei colaborări, regizorul Richard Stan a declarat: "A fost o experiență formidabilă să lucrez cu George și întreaga echipă. Povestea videoclipului ne-a captivat și am încercat să transmitem în imagini complexitatea relațiilor umane și a deciziilor pe care le luăm. Colaborarea cu Rooga a fost una inspirațională și suntem mândri de rezultatul final."

De producția videoclipului s-a ocupat scenarista și regizoarea din Georgia, Tamar Jatchvadze, care este și asistenta de regie a lui Richard Stan în SUA.