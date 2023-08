George Piștereanu va deveni tătic. Care a fost reacția lui când a aflat sexul copilului

George Piștereanu și soția lui, Gigi Grassu, au anunțat pe rețelele sociale că vor deveni părinți. Reacția actorului a fost filmată în timp ce deschidea o cutie. Mirarea i se citește pe chip când descoperă un balon roz, semn că va avea o fată.

Îndrăgitul actor, cunoscut pentru rolul lui Tibi în serialul Vlad, a dorit să-și distreze în acest fel prietenii, arătând că este foarte sursprins de veste. „Suntem foarte încântați să vă anunțăm că urmează să avem o fetiță! Deci trebuie să fiu gata pentru petreceri de ceai și aventuri cu prințese”, le-a spus George Piștereanu urmăritorilor.





Anul trecut, George Piștereanu s-a căsătorit în secret cu Gigi Grassu, la Las Vegas. Ea s-a născut în SUA, din părinți români, cu rădăcini aromâne, și este antrenor personal în Los Angeles. Aceasta a mai fost căsătorită și are o fiică.

La scurt timp după eveniment, George Piștereanu a oferit declarații în exclusivitate, în emisiunea La Măruță. "Am ieșit de pe piață, Cătăline. O să vin în România de fiecare dată când o să am un proiect sau o să vin în vizită. Dar, evident, casa mea este acum Los Angeles. Noi am început relația online și, la un moment dat, am hotărât să facem o vacanță. Acolo s-a legat totul. Ne cunoaștem de doi ani, dar totul s-a legat după Mexic”, declara actorul anul trecut.



În prezent, George Piștereanu este implicat în proiecte cinematografice în America. Actorul a postat câteva imagini de pe platoul de filmare și a dat de înțeles că va juca în Miami Beach 2, produs de Codin Maticiuc.



