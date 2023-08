Georgiana Lobonț, vești neașteptate la puțin timp după ce a pierdut sarcina 

Cu durere în suflet, Georgiana Lobonț a anunțat de curând că a pierdut sarcina, dar greutățile nu o doboară și azi a postat în mediul online date despre cariera ei muzicală, dar și despre intenții pe care le are într-o zonă în care vrea să contribuie și să facă o donație.

Mai precis, întâi Georgiana a anunțat:

„Pe 15 august v-am pregătit o surpriză muzicală alături de formația @tritonoficial. Mulțumesc pentru păr și makeup."





Ulterior, alături de poza cu mai multe cărucioare pentru copii, a scris:

"Vrem să donăm aceste 4 cărucioare care au fost ale copiilor noștri, Edi și Iri, unor familii cu copii care au cu adevărat nevoie de ele. O să alegem cazurile din comentariile lăsate de voi despre familiile pe care le cunoașteți și știți că le-ar fi de ajutor.Lăsați-ne o mică povestioară ca să ne fie mai ușor iar apoi, noi vom reveni cu un mesaj privat."



Georgiana Lobonț a pierdut sarcina și a dat vestea chiar de ea pe rețelele de socializare:

“Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat. Sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati… dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată”, se arată în postarea făcută de vedetă, pe Instagram.

„Nu m-am gândit niciodată că o să trec prin așa ceva…Mi-e greu că trebuie să vă spun, dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag.

Poate că am depus prea mult efort… poate că… sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”

