Ce a facut Lili Reinhert pentru iubitul ei, Cole Sprouse, după vestea despărțirii lor

Lili Reinhert l-a suprins pe iubitul ei, Cole, cu un poem impresionant de dragoste pe care l-a compus chiar ea.

În weekend-ul trecut a fost ziua de naștere a lui Sprouse (27 ani). Iubita sa, Lili, a postat pe contul de Instagram o fotografie cu Cole iar la descrierea pozei aceasta i-a scris un poem de dragoste:

"Am încercat să găsesc un poem pe care să ți-l trimit.

Pentru că toate cuvintele m-au dezamăgit.

Dar am căutat și nu am găsit nimic care să fie drept.

Toate aceste poeme de dragoste nu le pot înțelege.

Cuvintele altuciva nu se vor potrivi.

Ei nu au știut că singura avere este că eu te iubesc"- poem de dragoste pentru @colesprouse

În urma zvonurilor care au apărut în presă în legătura cu despărțirea dintre cei doi îndrăgstiți, o sursă apropiată a declarat pentru E News: "S-au despărțit la începutul verii" și "nu locuiesc împreună în acest sezon al filmărilor pentru Riverdale" .

"În acest moment este neclar cum stau lucrurile între cei doi, dar se pare că cei doi se îndreaptă spre direcția de a fi împreună" a declarat E!'s source.

Indiferent dacă sunt sau nu împreună, Sprouse și Reinhart, după postările pe care le-au făcut pe conturile de Instagram, iubirea dintre cei doi este prezentă.

