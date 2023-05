“Gheata de Aur” Mário Jardel va juca la demonstrativul anului, la Sports Festival! Componența echipelor All Stars Romania și Galatasaray Legends

Marele fotbalist brazilian Mário Jardel vine la Sports Festival și va juca în meciul demonstrativ All Stars Romania vs. Galatasaray Legends alături de Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie și alte legende ale fotbalului mondial! Fostul atacant, dublu câștigător al “Ghetei de Aur”, în 1999 și 2002, și cel mai bun marcator în UEFA Champions League, în sezonul 1999/2000, a traversat o perioadă de glorie la Galatasaray, între 2000 și 2003, cu goluri marcate într-un ritm impresionant. Jardel a ajuns la Galatasaray imediat după ce echipa din Istanbul câștiga Supercupa Turciei și Cupa UEFA, în același an. Mai mult, a câștigat de 4 ori titlul campionatului Portugaliei, atât în tricoul lui Sporting Lisabona, cât și al lui FC Porto. Campion mondial cu Naționala U20 a Braziliei, Mário Jardel are în palmares și titlul de Fotbalistul Anului 2002 în Portugalia, dar și Copa Libertadores în sezonul 1994/1995 cu Gremio Allegrense.

Mario Jardel: ”Vara asta voi fi la Sports Festival, la Cluj. Nu ratați ocazia de a-i vedea, pe 2 iunie, pe prietenii mei, Gică Hagi și Gică Popescu. Vă aștept acolo!”

Mirel Alexa, director executiv Sports Festival: ”Ne așteaptă un meci demonstrativ de senzație, cu generații legendare în duel, pe Cluj Arena! Avem deja componența echipelor și suntem fericiți că putem să oferim fanilor fotbalului din România o experiență și o șansă unică de a revedea în teren mari campioni, acasă, în România. În același timp, contribuim la o cauză umanitară, pentru că acest meci nu va fi doar o oportunitate de a vedea jucători celebri în acțiune, ci și o modalitate de a ajuta victimele cutremurului devastator din Turcia. Încasările primite de clubul Galatasaray pentru a participa la Sports Festival vor fi donate către organizațiile care se ocupă de eforturile de ajutorare a victimelor acestei calamități. Ne vedem pe Cluj Arena!”

Meciul demonstrativ de fotbal se va juca vineri, 2 iunie, pe Cluj Arena, de la ora 20:30, în cea de-a doua zi a celui mai mare festival dedicat sportului din România. Evenimentul va aduce în teren marii fotbaliști ai Naționalei României (1995-2023) și ai Galatasaray, unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Turcia. Sportivii și-au pus amprenta nu doar asupra echipei la care au jucat, ci au făcut istorie în fotbalul internațional.

Echipa All Stars Romania: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Adrian Mutu, Florin Răducioiu, Dorinel Munteanu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Marius Niculae, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Lupescu, Răzvan Raț, Gheorghe Mihali, Iulian Filipescu, Bănel Nicoliță, Constantin Gâlcă, Răzvan Prodan – fiul regretatului Didi Prodan, Cristian Dulca, Bogdan Stelea, Florin Prunea.

Echipa Galatasaray Legends: Mario Jardel, Bulent Korkmaz, Hakan Unsal, Ümit Davala, Ergun Penbe, Fatih Akyel, Kerem Inan, Suat Kaya, Hamit Altintop, Capone (Carlos Alberto de Oliveira), Ayhan Akman, Umit Karan, Hasan Kabze, Cihan Haspolatu, Faruk Atalay.

Patrick Ciorcilă, cofondator Sports Festival: ”Ne-am dorit să oferim publicului un meci în care să implicăm Generația de Aur, cea mai iubită de public, și să putem genera din nou emulație și emoții pozitive, atât pentru jucători, cât și pentru public. Componența Echipei Galatasaray este destul de similară cu cea care a câștigat, în 2000, Cupa UEFA. De altfel, alegerea clubului de fotbal Galatasaray pentru acest meci demonstrativ a venit aproape natural, când vezi că ai trei membri ai Generației de Aur care au jucat la cea mai titrată echipă a Turciei: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Adrian Ilie.”

Adrian Ilie: ”Vă aștept la Cluj pe 2 iunie. Fac echipă cu Hagi și Popescu. Vrem să ne bucurăm împreună de o atmosferă plăcută de fotbal și întâlnire cu mari jucători. Vă aștept la Cluj!”

Biletele pentru meciul demonstrativ de fotbal pot fi cumpărate de pe site-ul entertix.ro. Copiii cu vârsta sub 7 ani vor putea avea acces la meci fără bilet, cu condiția să fie însoțiți de un adult și nu vor avea loc dedicat. Pe Cluj Arena, la tribuna 2, va fi amenajată Family Zone, un spațiu dedicat familiilor cu copii care vin la meci. În Family zone se pot achiziționa minim 2 bilete și maxim 5 și este obligatoriu să fie măcar un copil cu vârsta sub 18 ani în grup.

PREȚ BILETE All Stars Romania vs. Galatasaray Legends:

Peluză: 30 lei;

Tribună 2: 70 lei;

Tribună 1: 90 lei;

Family Zone: 35 lei.

Fondat în 1905, clubul de fotbal Galatasaray a scris istorie în 2000, când a câștigat Cupa și Super Cupa UEFA, fiind prima echipă turcă care a reușit această performanță. De altfel, în sezonul 1999-2000, Galatasaray a avut o echipă remarcabilă care a câștigat, pe lângă cupa UEFA, campionatul și cupa în Turcia, echipă pe care o regăsim astăzi sub numele Legendele Galatasaray și pe care fanii fotbalului au șansa să o vadă la Cluj.

Golgheterul all-time al Naționalei României, Gheorghe Hagi, a marcat 78 de goluri pentru Galatasaray în toate cele 167 de meciuri în competiții europene și naționale. A fost conducătorul de joc care a reușit să coalizeze echipa în jurul lui, foarte iubit de jucători și fani. Gheorghe Popescu a fost un lider puternic în teren și a reușit să marcheze 19 goluri în cele 119 meciuri jucate pentru Galatasaray. El a executat penalty-ul decisiv în finala Cupei UEFA din 2000, împotriva celor de la Arsenal.

În cadrul Sports Festival au mai fost organizate două mari meciuri demonstrative de fotbal, ambele pe Cluj Arena: Generația de Aur vs. Barca Legends (2018) și meciul de retragere al lui Adrian Mutu, World Stars vs. Team Romania (2022).

Sports Festival este cel mai mare eveniment din România dedicat sportului. Evenimentul ajunge în 2023 la cea de-a patra ediție și va avea loc în perioada 1-4 iunie, în Cluj-Napoca.

