Gigi Becali șochează din nou! Nimeni nu are voie să se parfumeze în jurul lui. Ce le face angajaților care miros a parfum

Excentricul Gigi Becali șochează din nou! Latifundiarul din Pipera a luat o decizie radicală chiar înainte de Anul Nou. Patronul FCSB a decis să-și arunce toate parfumurile din casă.

Citește și La 89 de ani, Joan Collins are curajul să se lase fotografiată în costum de baie

Revelația a avut loc după ce Gigi Becali a citit "Paza Celor Cinci Simțuri”, o pildă a Sfântului Nicodim Aghioritul. Afaceristul susține că a fost ajutat de Dumnezeu să nu mai tânjească după „afrodisiace”.

Nimeni nu are voie să se parfumeze

În urma aceastei decizii, patronul clubului de fotbal a impus o nouă regulă la palat. Dacă simte vreun angajat că miroase cât de puțin a „licori afrodisiace”, îl trimite imediat acasă să se schimbe. Femeile nu fac excepție.

„M-am dus acasă și m-am gândit așa: ma afemeiază pe mine parfumul? Le-am luat și le-am aruncat pe toate la coș. Nu mai am nimic, nici un parfum. Păi dacă mă afemeiază pe mine… Mi-a dat Dumnezeu dar, că după ce le-am aruncat, nu mai tânjesc după ele. Eu m-am abținut de la ceva ce nu mai voiam.

(...) Eu acum dacă miroase cineva pe la palat și-l simt, întreb cine e și-l trimit acasă să se schimbe: ‘hai pleacă, ieși afară îi zic’. Sau o femeie care miroase a parfum prea tare… Ea, femeia, prin parfum te atrage că are afrodisiace. Mie îmi vine să vomit dacă miros. Eu nu suport parfumul, ăsta e dar de la Dumnezeu”. a spus Gigi Becali la tv.

„Eu am citit „paza celor cinci simțuri” care spune că parfumul afemeiază pe bărbat, pentru că sufletul ia pe interior ce are pe exterior. Așa te afemeiază parfumul. Bărbăția este un atribut: și femeia trebuie să aibă bărbăție, dar se afemeiază prin ce poartă pe exterior: ce haine poartă, cu ce parfum se dă. Așa se afemeiază sufletul, dar sufletul trebuie să fie tare, să fie bărbătesc. De-asta am aruncat toate parfumurile, nu mai am nimica, gata” a spus Becali.

Foto Agerpres