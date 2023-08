Ginerele celor doi soți morți după exploziile din Crevedia s-a ales cu dosar penal. Motivul este ireal

La doar câteva zile după tragedia de la stația GPL din Crevedia, familia celor doi soți decedați a primit o nouă lovitură, ginerele celor doi s-a ales cu dosar penal și cu amendă maximă din partea autorităților, după ce ar fi încălcat legea.

Fiica răposaților soți a povestit, pe o rețea de socializare, ce s-a întâmplat și de ce soțul ei a fost încătușat de oamenii legii și dus la secția de poliție.

În loc să-și plângă durerea, familia celor doi soți care au pierit după exploziile de la Crevedia se confruntă cu alte probleme.

Femeia a povestit care este motivul pentru care partenerul său de viață s-a ales cu dosar penal și cu amendă maximă.

”Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți, noi încercând sa hrănim animalele ramase în viață și să luăm niște haine. Acest om a fost trimis de comandantul lor să ne însoțească până la poarta, iar în curte să intre doar domnul pompier. Respect pentru pompierul care s-a oferit sa ne ajute cu hrănirea animalelor, iar celalalt om a intrat să ne spună că trebuie să ne păzească să nu furam ceva sau să fugim.Într-un final a ajuns soțul meu la secția de politie, încătușat de comandant și încă 2 persoane, iar pe mine m-a bruscat să ies odată din curte de parcă am fi fost niște criminali, fiindcă domnul comandant a fost supărat că am folosit telefonul în condițiile în care și el avea telefonul la el (oare era închis să nu existe pericolul unei explozii?). Așadar domnul comandant i-a făcut dosar penal și i-a dat amendă maximă soțului meu”, a scris soția bărbatului, în mediul online.

Sursă foto: știrileprotv, captura facebook

