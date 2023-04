Giulia Andronache este câștigătoarea Red Bull Doodle Art și reprezintă România în finala globală

Giulia Andronache a câștigat Red Bull Doodle Art, competiția în care arta și tehnologia se întâlnesc pentru a susține o nouă generație de artiști, și va reprezenta România în finala globală, în luna mai, la Amsterdam.

Au fost 500 de lucrări înscrise în competiție și 10 finaliști. În final, lucrarea Giuliei a impresionat juriul atât prin tehnica folosită în crearea ei, cât și prin creativitate și ideea originală transpusă pe foaie. Prin doodle-ul creat a prezentat o poveste care reflectă spiritul ei aventurier, cel al distracției, iubirea pentru vară și călătorie.

În urma fazei locale, câștigătorul urmează să colaboreze cu un artist internațional, cu care va lucra îndeaproape, pentru a putea repezenta cât mai bine România la nivel mondial.

“Mă simt tare bine, toată experiența asta mi-a dat așa un boost de încredere care îmi lipsea până acum. Deși multă lume îmi zicea că am talent, nu îi credeam pe deplin, mă gândeam mereu că există acolo un motiv, ceva, pentru care spun asta. Dar cu ocazia asta, mi-am demonstrat că se poate. Nu credeam că voi câștiga, dar îmi doream foarte tare, firește, însă nu m-am gândit la treaba asta deloc până aproape de momentul finalei. Când am realizat că am câștigat a fost un șoc pentru mine, parcă nu-mi venea să cred, am fost total surprinsă. Abia aștept să plec la Amsterdam și îmi doresc să aduc premiul acasă, să câștig și finala globală. Dar până atunci, mă voi pregăti temeinic, să mă prezint cât mai bine posibil”, a declarat Giulia Andronache.

Giulia are 24 de ani, este studentă la masterat la Universitatea de Vest, Facultatea de Arte și Design, secția Ceramică și sculptură, în Timișoara, și se gândește deja la un program de doctorat, unde și-ar dori să aprofundeze o nouă ramură a artei. Desenează de când era mică, chiar dinainte să știe să scrie, iar viața a purtat-o prin toate formele artei plastice, de la pictură, la grafică, ceramică și sculptură. Se regăsește în suprarealism, pe care-l abordează în lucrările ei sub diverse forme inspirate din viață și din trăirile ei.

SeReBe, Otravă și Illustrescu au fost plăcut surprinși de nivelul extrem de ridicat al lucrărilor înscrise în competiție și au avut totodată dificila misiune de a alege cel mai bun doodle, care va fi expus și jurizat la nivel mondial.

„A fost o experiență senzațională finala Red Bull Doodle Art. E fantastic că există branduri care susțin artiștii, pentru că ei de asta au cea mai mare nevoie până să ajungă să fie vizibili. Concursurile de genul ăsta sunt o mână de ajutor pe care o dau oamenii către tinerii care au talent. Asta e cel mai important, să te bucuri de talentul oamenilor. Pentru mine a fost o chestie senzațională, e un eveniment care ar trebui să fie în fiecare an, pentru că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat aseară și nu cred că există cineva care să fi plecat de acolo fără să aibă zâmbetul pe buze. Red Bull, e o responsabilitate pentru tine să faci treaba asta și de acum încolo! Multă baftă Giuliei la finala globală și ne vedem anul viitor”, a spus Cristian Șimonca (Otravă).

“Props pentru toți cei care susțin arta și încurajează creativitatea! Sunteți niște adevărați mecena. Evenimentul de ieri a adus împreună foarte mulți oameni creativi și iubitori de artă de toate felurile. Fiecare doodle a fost o piesă unică și tehnica tuturor a fost top-notch. Nu vreau să mai zic cât de greu a fost să jurizez, dar hai ca vă zic.. a fost greu, tăticule! Felicitări Giuliei și tuturor celor care au curajul să facă ceea ce le place. Nu uitați, fără artă, viața ar fi mult mai plictisitoare”, a declarat SeReBe.

„M-am simțit foarte tare ca jurat și, împreună cu Otravă și SeReBe, am avut bătăi de cap în a nota lucrările. Toți finaliștii au avut concepte foarte mișto. Mă bucur că există evenimente de genul ăsta care susțin domeniul creativ și mă bucur că am avut ocazia să văd cât talent există la noi, în România. În final, am ales câștigătorii și sunt sigur că Giulia are un concept super bun pentru finala de la Amsterdam. Până atunci, spor la creativitate, Illustrescu's out”, a spus Illustrescu despre finala națională Red Bull Doodle Art.

Despre Red Bull Doodle Art

Învingătorul local va participa la finala globală din Amsterdam, Olanda, unde câștigătorul Red Bull Doodle Art 2023 va fi ales de către un panel format din experți de renume internațional. Ediția competiției de anul acesta introduce componenta NFT-urilor. Toți câștigătorii vor avea acces la o colecție digitală, sub forma unui NFT, pe blockchain-ul PolygonToate. NFT-urile vor fi disponibile pentru a putea fi revendicate, gratuit, prin intermediul unui portofel blockchain personalizat pentru participanți.

Între 25 și 28 mai 2023, finala globală va reuni toți finaliștii naționali pentru o experiență imersivă de trei zile în Amsterdam, Olanda. Aceasta va cuprinde ateliere, sesiuni exclusive de artă digitală, o expoziție publică și desemnarea câștigătorului global Red Bull Doodle Art 2023.

Toate informațiile sunt disponibile aici: www.redbull.ro/doodle-art.