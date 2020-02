Giulia Anghelescu, primele poze după operația de mărire a bustului

Are o siluetă de invidiat, e frumoasă și tânără, dar a apelat și la câteva operații estetice de-a lungul timpului.

Recent, Giulia Anghelescu și-a pus silicoane, iar pe contul personal de socializare a postat și o fotografie în care apare pe patul de spital, alături de medicul ei.

“The best doctor and the happiest patient! (n.r. Cel mai bun doctor și cel mai fericit pacient). Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am pățit ceva și de ce sunt în spital. Răspunsul îl veți afla luni în noul meu vlog! Tot ce pot să spun e că sunt foarte foarte fericită și extrem de recunoscătoare”, a scris Giulia Anghelescu pe Instagram, semn că e mulțumită de rezultate.



Vedeta a mărturisit că a renunțat să mai facă muzică, pentru că a descoperit alte lucruri care o fac fericită. Se bucură în special de familie și de faptul că e mama: este căsătorită cu Vlad Huidu, iar cuplul are doi copii împreună, Antonia Sabina și Eduard Mikael.

FOTO: INSTAGRAM GIULIA ANGHELESCU