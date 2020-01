Globurile de Aur 2020 - previziuni! Cine ar trebui să câștige și cine va câștiga

Duminică seară, la Los Angeles vor fi decernate Globurile de Aur, unele dintre cele mai importante premii din industria entertainmentului în afară de Oscaruri.

Astfel, cu doar câteva ore înainte de gala premiilor, criticii de la EW au pus cap la cap o listă de previziuni, indicând posibilii câștigători, dar și pe cei care ar trebui să primească, de fapt, trofeul aurit.

Cel mai bun film dramă

The Irishman

Joker

The Two Popes

Marriage Story

1917

Ar trebui să câștige: ”Marriage Story”, care convinge cu scenariul, jocul actorilor și regia impecabilă, dar și ”1917” - pentru cei cu gusturi mai tradiționale.

Va câștiga: ”The Irisman”, filmul lui Martin Scorsese.



Cel mai bun regizor

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Ar trebui să câștige: Bong Joon-ho, care ilustrează genial o dramă de familie coreeană pe marile ecrane, dar și Tarantino, pentru ”Once Upon a Time in Hollywood”

Va câștiga: ”The Irishman” nu este nici pe departe cel mai bun film al ui Scorsese, însă aceasta va fi victoria lui, după mai bine de 50 de ani de carieră.

Cel mai bun actor într-o dramă

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes

Ar trebui să câștige: Banderas și Driver sunt perfecți în rolurile lor, dar nici Bale nu este o opțiune neispirată.

Va câștiga: Joaquin Phoenix a slăbit 25 de kilograme și a pus tot atâta nebunie în rolul său - este de departe cea mai bună perfomanță a anului.

Cel mai bun film muzical sau comedie

Once Upon a Time in Hollywood

Knives Out

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Rocketman

Ar trebui să câștige: Filmul lui Tarantino, ”Once Upon a Time in Hollywood”, deși și ”Rocketman” este genul de film biografic făcut special pentru premii de acest gen.

Va câștiga: ”Once Upon a Time in Hollywood”



Cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Daniel Craig, Knives Out

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Ar trebui să câștige: DiCaprio, care este impecabil în rolul cowboy-ului ratat de la Hollywood. De asemenea, Griffin Davis este fantastic în ”Jojo”, dar sunt puțini puști care primesc genul acesta de premii.

Va câștiga: Eddie Murphy, care s-a întors în forță, sau Taron Egerton, în rolul lui Elton John.



Cea mai bună actriță într-un film dramatic

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Ar trebui să câștige: Renée Zellweger

Va câștiga: Deja, la Hollywood, se vorbește că Renée Zellweger și-a rostit deja discursul de mulțumire.



Cea mai bună actriță într-un film muzical sau comedie

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Ana de Armas, Knives Out

Awkwafina, The Farewell

Cate Blanchett, Where’d You Go, Bernadette

Ar trebui să câștige: Ana de Armas, pentru interpretarea sa din Knives Out

Va câștiga: Awkwafina

Cel mai bun actor secundar

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Ar trebui să câștige: Brad Pitt sau Tom Hanks

Va câștiga: Deși Pesci și Pacino sunt amândoi geniali în ”The Irishman”, Al Pacino are mai multe șanse de câștig.



Cea mai bună actriță în rol secundar

Margot Robbie, Bombshell

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story

Jennifer Lopez, Hustlers

Ar trebui să câștige: Margot Robbie, pentru Bombshell

Va câștiga: Jennifer Lopez, pentru Hustlers