Globurile de Aur 2023. Eddie Murphy a râs de Will Smith la discursul de acceptare al premiului pentru întreaga carieră

În timpul discursului de acceptarea a premiului, la Globurile de aur 2023, decernate aseară, la Los Angeles, actorul de comedie Eddie Murphy nu s-a putut abține să nu râdă de Will Smith și de legendara palmă a acestuia, la Oscarurile de anul trecut.

Actorul (61 de ani) a primit statueta Cecil B DeMille, pentru întreaga sa carieră, la cea de-a 80-a ediție a ceremonie de decernare a Globurilor de Aur.

La finalul discursului, acesta a împărtășit cele trei sfaturi simple pentru o carieră îndelungată și de succes: ”Plătește-ți taxele, vezi de treburile tale și nu rosti cu gura ta nenorocită numele nevestei lui Will Smith”.

Actorul a făcut referire la momentul în care Will Smith (54 de ani) l-a plesnit pe Chris Rock, la Oscarurile din 2022, după ce acesta a făcut o glumă la adresa lui Jada Pinkett Smith.

Momentul a fost comentat de utilizatorii de Twitter. ”Eddie Murphy tocmai a făcut mișto de Will Smith la Globurile de Aur din seara aceasta. Ador!”

”Sunt un fan al lui Eddie Murphy din anii 80... numai Eddie Murphy poate rosti cuvântul F... într-o glumă despre Will Smith”.

În continuare, lista câștigătorilor Golden Globes 2023 - FILM

Cea mai bună dramă: The Fabelmans

Cea mai bună comedie/muzical: The Banshees of Inisherin

Cea mai bună actriță într-o dramă: Cate Blanchett - TAR

Cel mai bun actor într-o dramă: Austin Butler - Elvis

Cea mai bună actriță într-o comedie: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

Cel mai bun actor într-o comedie: Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Cel mai bun regizor: Steven Spielberg - The Fabelmans

Cel mai bun scenariu de film: Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Lista câștigătorilor Golden Globes 2023 - TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial-dramă: House Of The Dragon

Cel mai bun serial-comedie: Abbott Elementary

Cea mai bună miniserie: The White Lotus

Cea mai bună actriță într-o miniserie: Amanda Seyfried - The Dropout

Cel mai bun actor într-o miniserie: Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Cea mai bună actriță într-un serial-dramă: Zendaya - Euphoria

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kevin Costner - Yellowstone

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Quinta Brunson - Abbott Elementary

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Jeremy Allen White - The Bear

Cea mai bună actriță într-un rol secundar, într-o miniserie: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Cel mai bun actor într-un rol secundar, într-o miniserie: Paul Walter Hauser - Black Bird

Cea mai bună actriță într-un rol secundar, într-un serial: Julia Garner - Ozark

Cel mai bun actor într-un rol secundar, într-un serial: Tyler James Williams - Abbott Elementary

