Golden Globes 2021: lista completă a câștigătorilor

Cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur s-a desfășurat, duminică seară, într-un format virtual, fiind transmisă din New York și Los Angeles. Chiar dacă nu s-au putut bucura de clasica defilare pe covorul roșu, din cauza pandemiei COVID-19, majoritatea vedetelor s-au îmbrăcat elegant și au urmărit spectacolul în fața televizorului.

Marii câștigători ai galei din acest an sunt: lungmetrajul ”Nomadland”, desemnat cel mai bun film dramatic, și ”The Crown”, care a câștigat patru trofee, inclusiv la categoria ”Cel mai bun serial TV- dramă”.

Lista completă a câștigătorilor la Globurile de Aur 2021

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film - dramă: “Nomadland”

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike (“I Care a Lot”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (“Judas and The Black Messiah”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster (“The Mauritanian”)

Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”)

Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (“Soul”)

Cel mai bun cântec original: “Io Si”, interpretat de Laura Pausini în filmul “The Life Ahead”

Cel mai bun film străin: “Minari” (SUA)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: “Soul”

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda



TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: “The Crown”

Cel mai bun serial - comedie/musical: “Schitt’s Creek”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Josh O’Connor (“The Crown”)

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Emma Corrin (“The Crown”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: (“The Queen’s Gambit”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: John Boyega (“Small Axe”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Gillian Anderson (“The Crown”)

Congratulations to @GillianA for winning the award for Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/rIylJebR13 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Premiul onorific Carol Burnett: Norman Lear.



Ceremonia fost deschisă de actriţele Amy Poehler şi Tina Fey, în calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles şi New York.



