Goldie Hawn și Kurt Russell, 40 de ani de iubire! Cum i-au surprins paparazzii în vacanța din Grecia

Goldie Hawn (77 de ani) și Kurt Russell (72 de ani) se iubesc ca-n prima zi și se bucură de fiecare moment împreună! Cele două legende ale Hollywoodului formează un cuplu de patru decenii.

De câțiva ani, cuplul obișnuiește să meargă în vacanța de vară în Grecia. Goldie și Kurt adoră plimbările cu barca, iar paparazzii au fost pe fază și i-au surprins în timp ce se relaxau la bordul unei ambarcațiuni pe o insulă din Grecia.

Kurt Russell era căpitanul de vas, în timp ce partenera sa se bronza și admira împrejurimile. La 77 de ani, Goldie arată impecabil, iar Kurt a renunțat la un moment dat la tricou și a rămas la bustul gol. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)

Goldie Hawn și Kurt Russell, 40 de ani de iubire

40 de ani de iubire și toți trăiți cu zâmbetul pe buze. Iubirea dintre Goldie Hawn și Kurt Russell s-a mutat dincolo de marile ecrane în anul 1983.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1968, în timp ce filmau pentru muzicalul „Disney The One and Only, Genuine, Original Family Band”, dar au mai trecut încă 15 ani până când povestea lor de dragoste a început.

În ciuda diferenței de vârstă și a faptului că amândoi erau hotărâți să nu se întâlnească cu alți actori, Kurt Russell i-a făcut o primă impresie puternică lui Goldie Hawn.

„Eu aveam 21 de ani, iar el 16 și mi s-a părut adorabil, dar era mult prea tânăr. (...) Și apoi, ani mai târziu, ne-am întâlnit din nou și mi-am amintit că mi-a plăcut de el din prima! (...) Arăta atât de bine, dar nu avea nicio pretenție. Mi-am dat seama imediat că nu era un afemeiat", a povestit Hawn într-un interviu pentru revista People.

Goldie Hawn a povestit că relația lor a devenit serioasă după ce a văzut cum interacționa Kurt Russell cu copiii ei. Actrița îi avea pe Oliver și Kate din căsnicia cu Bill Hudson. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai sus)

„Ceea ce m-a cucerit cu adevărat a fost când mi-am urmărit copiii când veneau pe platou și cum se purta cu ei. Era uimitor cu ei. Era atât de natural”, a adăugat actrița.

În 1986, Goldie Hawn și Kurt Russell au devenit părinții unui băiețel, pe nume Wyatt. Deși sunt împreună de 40 de ani, cei doi actori nu s-au căsătorit niciodată.

„Eram divorțată de mult dacă mă măritam. Căsătoria e o treabă psihologică. Dacă vrei să te simți legat de cineva, atunci e important să fii căsătorit. Dacă ai independența, dacă ai destui bani și ai simțul independenței și îți place libertatea, e ceva psihologic în a nu te căsători, pentru că astfel ai libertatea de a lua decizii într-un fel sau altul. Eu am ales să rămân. Kurt a ales și el să rămână. Și amândoi suntem mulțumiți cu această decizie”, a declarat Goldie într-un interviu.

Întrebată care este secretul poveștii lor de dragoste, Goldie a spus râzând: „secretul dragostei noastre sunt băile separate”.