Guvernul german a lansat trei video-uri devenite virale care îi îndeamnă pe oameni să stea acasă: "Lenea te face erou"

Videoclipurile comice lansate de guvernul german și prezentate de BBC îndeamnă gemanii să fie "leneși" în timpul pandemiei.

Primul video, intitulat „#specialheroes - #eroispeciali- Împreună împotriva virusului corona”, descrie un bărbat în vârstă care se uită înapoi în iarna anului 2020.

„Soarta acestei țări a stat în mâinile noastre”, spune el. „Așadar, ne-am adunat tot curajul și am făcut ceea ce se aștepta de la noi, singurul lucru corect. Nu am făcut nimic. Absolut nimic."

Guvernul federal a declarat că videoclipurile comice reprezintă un mesaj clar pentru public: reducerea contactului cu alții este vitală pentru a preveni răspândirea în continuare a virusului.





„Canapeaua noastră era prima linie și răbdarea era arma noastră”, spune primul video.

Un al doilea videoclip o prezintă pe prietena personajului din întâiul clip, în timp ce al treilea înfățișează un bărbat care se uită înapoi la zilele în care lenea sa proverbială l-a făcut erou.

„Înainte de pandemie, am fost, fără îndoială, cea mai leneșă persoană : aproape niciodată nu am părăsit apartamentul, am jucat jocuri pe computer fără niciun fel de ambiție și am mâncat ravioli reci direct din caserolă pentru că eram prea leneș pentru a încălzi ceva", spune bărbatul. „Prietenii mei m-au numit Lazy Toby, dar eram prea leneș ca să mă enervez pe asta”, spune el „Și când virusul s-a răspândit, am rămas același leneș ca și înainte. Dar, spre deosebire de mine, lumea se schimbase: pentru a contracara virusul, oamenii erau îndemnați să rămână acasă, fără a face nimic: lenea putea salva vieți și am fost un campion în asta. "

Videoclipurile au stârnit furori pe rețelele de socializare: mulți le laudă, alții le contestă, dar, cu siguranță, mesajul e unul puternic.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MATERIALE EXCLUSIVE:

FOTO: SHUTTERSTOCK