Gwyneth Paltrow, probleme în instanță cu lumânările care miros ca trupul ei

Gwyneth Paltrow se confruntă cu un proces mai puțin obișnuit, după ce un bărbat s-a declarat nemulțumit de un produs vândut de compania sa. Actrița ar putea plăti despăgubiri de 5 milioane de dolari, dacă va pierde în instanță.

Profitând de notorietatea obținută în urma filmelor Iron Man, Gwyneth Paltrow a intrat în afaceri. În anul 2008 a fondat propria companie de wellness, care în 2020 a fost evaluată la 250 de milioane de dolari. Azi, Goop comercializează diverse produse de înfrumusețare și pentru casă, printre care și o linie de lumănâri parfumate care ar mirosi exact ca zona sa intimă.

Lumânările This Smells Like My Vagina se vând pe site-ul companiei cu 75 de dolari americani și, din câte se pare, au mare succes. Însă, un bărbat a reclamat că un produs de acest gen a explodat în casă, după ce a ars vreme de 3 ore pe noptieră.

Conform TMZ, un bărbat din Texas pe nume Colby Watson a deschis un proces în instanță prin care cere daune de 5 milioane de dolari. El reclamă faptul că lumânarea cu pricina s-a aprins și a explodat la scurt timp după aceea, umplând camera de fum.

Lumânarea care miroase a Gwyneth Paltrow, un pericol?

Reclamantul consideră că produsul i-a pus viața în pericol fiindcă nu e însoțit de avertismente de folosire clare. Conform documentelor depuse la dosar, Watson susține că firma care vinde aceste lumânări nu a avertizat că ele pot exploda dacă sunt folosite timp îndelungat.

Reprezentanții companiei fondate de Gwyneth Paltrow au reacționat la scurt timp după ce au aflat de proces.

„Suntem siguri că această afirmație este lipsită de seriozitate și că e o încercare de a obține o despăgubire supradimensionată de pe urma acestui produs. Susținem brandurile pe care le deținem și siguranța produselor pe care le vindem. În acest caz, Heretic – brandul care furnizează lumânarea – a confirmat performanța și siguranța produsului, prin teste standard din industrie”, a declarat un purtător de cuvânt pentru sursa citată.

Chiar miroase o lumânare ca trupul lui Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow a dezvăluit că produsul pe care toată lumea vrea să-l cumpere are „un parfum superb, sexy și total neașteptat”, cu note de mușcată, bergamotă, citrice și cedru, amestecate cu arome de trandafir de Damasc și semințe de ambrette.

Actrița a mărturisit că numele lumânării a fost dat în glumă și i s-a părut cea mai bună metodă de marketimg.

„Am mirosit acest lucru minunat și am zis: Asta miroase ca vaginul meu. Glumeam. Eram pe ciuperci”, a dezvăluit actrița în 2020, în emisiunea Late Night with Seth Meyers.

Nu e prima dată când Goop are probleme cu unul dintre produsele sale. În 2019, compania a fost amendată cu 145.000 de dolari pentru că a susținut că unul dintre produsele vândute „echilibrează nivelul de hormoni, reglează ciclurile menstruale, previne prolapsul uterin și sporește controlul vezicii urinare”.

Autoritățile din California au argumentat că niciuna dintre afirmațiile de pe site nu este susținută de dovezi științifice.

