Hailey Bieber, spitalizată de urgență. Soția lui Justin Bieber a avut simptome asemănătoare cu ale unui infarct

În vârstă de 25 de ani, Hailey, soția lui Justin Bieber, a fost spitalizată de urgență zilele trecute, în urma unor probleme de sănătate. Modelul le-a mărturisit fanilor că a avut simptome asemănătoare cu ale unui infarct, din cauza unui cheag de sânge din creier. Medicii bănuiesc că aceste simptome ar fi post Covid, boala de care a suferit și Justin Bieber de curând.

„Joi dimineața, stăteam la micul dejun cu soțul meu când am început să am simptome asemănătoare unui infarct și am fost dusă la spital”, a scris Hailey.

„Au descoperit că mi-a apărut un cheag de sânge foarte mic la creier, ceea ce a cauzat o mică lipsă de oxigen, dar corpul meu a trecut singur peste asta și mi-am revenit complet în câteva ore”, a explicat modelul, care acum este acasă.

„Deși acesta a fost cu siguranță unul dintre cele mai înfricoșătoare momente prin care am trecut vreodată, acum sunt acasă, bine, și sunt recunoscătoare tuturor medicilor și asistentelor uimitoare care au avut grijă de mine!”, a mai spus Hailey Bieber.

Potrivit unor surse apropiate vedetei, acel cheag îi afecta cumva mișcările. Medicii i-au făcut mai multe analize ca să afle cauza cheagului și au luat în calcul faptul că ar putea fi un simptom post covid.