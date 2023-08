Harry și Meghan au dat lovitura la Hollywood! Ducii de Sussex vor produce un film, după ce au cumpărat drepturile unui roman 

Harry și Meghan vor produce un film pentru o cunoscută platformă de streaming, după ce au cumpărat drepturile pentru un roman de 3 milioane de lire sterline.

Ducii de Sussex au înregistrat un nou succes, aceștia au cumpărat drepturile pentru un roman care urmează să fie scenariu pentru noul lor film hollywoodian, după prăbușirea acordului cu furnizorul suedez de servicii de streaming audio și media.

Noua producție care va fi realizată în stil hollywoodian în colaborare cu cea mai cunoscută platformă de streaming din lume marchează o schimbare de direcție de la documentarele lor personale în producția de ficțiune, notează The Sun.

Schimbarea majoră a cuplului regal, care s-a mutat în SUA după ce a renunțat la îndatoririle regale, s-a produs după pierderile financiare pe care le-au avut în ultima vreme, mai ales după ce cunoscutul serviciu de muzică digitală a renunțat la contractul pe care îl avea cu ducii de Sussex.

Experții estimează că Harry și Meghan ar fi plătit până la 3 milioane de lire sterline pentru romanul „Meet Me At The Lake” al fostului jurnalist devenit autor Carley Fortune.

Este o „poveste de dragoste” despre un cuplu care se întâlnește la 30 de ani cu ecouri ale relației din viața reală a ducelui și ducesei.

Romanul, care a distribuit 37.000 de exemplare în prima săptămână de la lansare doar în luna mai, tratează teme, inclusiv traume din copilărie legate de pierderea unui părinte într-un accident de mașină, sănătate mintală și depresie postnatală.

Are, de asemenea, „scene de sex fierbinte” și „consum de droguri” și se desfășoară în apropiere de Toronto, Canada, unde a locuit Meghan când a început să se întâlnească cu Harry.

Cumpărarea drepturilor asupra cărții este prima afacere majoră pe care cuplul a încheiat-o de când și-a pierdut contractul cu furnizorul de muzică digitală de 16 milioane de lire sterline.

Este, de asemenea, prima dată când Archewell Productions plătește pentru a transforma un roman într-o dramă fictivă, ca parte a acordului lor cu cunoscuta platformă de streaming, raportat la 80 de milioane de lire sterline.

Noua producție este blocată, deoarece scenariștii de la Hollywood sunt în grevă de mai bine de trei luni.

O persoană din interior a spus: „Temele cărții i-au cuprins pe cei doi și a fost aleasă pentru prima lor adaptare cu Netflix”.

Guru al PR-ului Mark Borkowski a întrebat de ce editorii Penguin Random House le-au vândut-o.

El a spus: „Drepturile pentru aceasta ar fi putut costa până la 3 milioane de lire sterline.”

„Deși dacă este un bestseller, nu i-ai fi înmânat-o lui Harry și Meghan.”

„Există niște producători de drame uimitoare acolo. De ce ai da un bun premiat?”

Penguin Random House a publicat cartea explozivă a lui Harry-”Spare” și se crede că fosta actriță Meghan ar putea avea o legătură personală cu autorul din Toronto, ceea ce ar putea explica modul în care au ajuns la înțelegere.

S-a spus că acordul cu platforma de streaming al perechii este, de asemenea, amenințat. Au semnat la doar șase luni după ce au renunțat la îndatoririle lor regale pentru a-și înființa o nouă viață în California.

Harry, în vârstă de 38 de ani, a filmat documentarul Heart of Invictus, care va fi lansat luna aceasta, înaintea jocurilor pentru veteranii răniți de la Dusseldorf din septembrie.

Cuplul a fost, de asemenea, implicat în seria Live to Lead în care celebrează activiști și alte figuri mondiale, precum Greta Thunberg.

Dar fostul prim-ministru neozeelandez Jacinda Ardern, care a fost subiectul într-un episod, s-a distanțat de proiectul vizat de platforma de streaming, susținând că nu știa că este o producție Harry și Meghan.De atunci, ea s-a alăturat Consiliului de administrație al Premiului Earthshot al Prințului William.

Harry a fost, de asemenea, producător pentru Archetypes și Journey Into The Rhino War, în timp ce Meghan a fost pregătită pentru a lucra la serialul animat Pearl, care a fost ulterior abandonat de platforma de streaming.

O sursă a spus despre Meet Me at the Lake: „Acesta este cel mai mare și mai important producător al lor”.

Sursă foto: gettyimages

