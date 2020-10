Harry și Meghan, puși la zid de un apropiat al Familiei Regale: „Niște nesăbuiți care cerșesc atenție”

Ducii de Sussex și-au făcut mulți dușmani după ce au părăsit Familia Regală. Ultimul contestatar al cuplului princiar este unchiul lui Kate Middleton, care i-a făcut cu ou și cu oțet pe cei doi.

Gary Goldsmith (55 de ani) s-a revoltat pe Linkedin, unde a postat un mesaj presărat cu injurii la adresa ducilor de Sussex. Unchiul surorilor Pippa și Kate Middleton i-a pus la zid pe cei doi, sfătuindu-i să „tacă naibii din gură”.

„Cu atâtea lucruri care se petrec acum în lume, tot acești nesăbuiți sunt cei care cerșesc atenție. Îi rog să tacă naibii din gură și să-și crească copilul, dar să nu mai vorbească”, a scris acesta pe rețeaua socială, conform The Sun.

Goldsmith i s-a adresat lui Harry, căruia i-a spus că a pierdut „dragostea și respectul nostru”. Despre Meghan a spus că e o „persoană imorală”.

„Acum vă rog să tăceți, suntem cam ocupați cu salvarea vieților noastre și a economiei”, a mai scris acesta, însă a șters postarea din cauza mesajelor negative pe care le-a primit.

Gary Goldsmith și nepoata lui, Pippa Middletom. FOTO: Getty Images

Reacția lui Goldsmith vine la scurt timp după ce Meghan și Harry au avut o intervenție video pe tema rasismului sistemic din Marea Britanie. Cei doi au pledat pentru eradicarea rasismului într-un interviu pe Zoom acordat publicației Evening Standard, direct din casa lor de 12 milioane de euro din Santa Barbara, California.

„Nu am fost conștient de atât de multe dintre problemele din Marea Britanie și, de asemenea, existente la nivel global. Am crezut că am făcut-o, dar nu am făcut-o”, a spus Prințul Harry în interviu, stârnind mânia lui Gary Goldsmith.

Fotografii: Getty Images

