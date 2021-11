Harry Styles s-a deghizat în Dorothy din Vrăjitorul din Oz, pentru un spectacol special de Halloween

Când vine vorba de extravaganță și depășit tipare, Harry Styles se află pe un loc fruntaș. Nu de puține ori a îmbrăcat haine care sunt considerate ca fiind de femeie, iar de Halloween a comis-o din nou.

De Halloween, Harry Styles, în vârstă de 27 de ani, a găzduit două concerte tematice în New York, intitulate "Harryween Fancy Dress Party". Atât Harry Styles, cât și membri trupei care îl acompaniază au purtat costume cu tematica "Vrăjitorul din Oz", iar artistul bineînțeles că a vrut să iasă în evidență și a ales să fie Dorothy.

Ei bine, fanii l-au putut vedea pe artist îmbrăcat într-o rochie în carouri albastre, cu o fundă în păr, pantofi roșii și machiat strident, cântând "Somewhere Over The Rainbow".

Artistul a postat și o poză pe Instagram în care apare îmbrăcat astfel, iar în 20 de ore a strâns peste 6 milioane de aprecieri. "Te iubim, Harry", "Dorothy n-a arătat niciodată mai bine ca acum", "Ești superb", sunt doar câteva dintre zecile de mii de reacții.

Sursă foto: Instagram/Getty