Harry vrea să blocheze difuzarea unui serial celebru în UK: „Am să-l opresc până să ajungă la mine”

Prințul Harry nu suportă un serial de mare succes în Marea Britanie și ar face orice pentru oprirea difuzării lui. Cel puțin așa susține biograful lui.

Angela Levin, biografa Prințului Harry, a dezvăluit postului BBC că prințul Harry i s-a confesat în 2018 în legătură cu serialul The Crown. Seria, creată de Peter Morgan pentru Netflix, urmărește cele mai importante evenimente din perioada domniei Reginei Elisabeta a II-a.

Conform Angelei Levin, prințul Harry s-a declarat scandalizat de faptul că serialul intră cu picioarele în viața de la Curte și îi descrie pe membrii Casei Regale într-un mod care nu e pe placul lor.

Harry i-ar fi spus biografei sale că va opri acest serial înainte să ajungă să acopere viața lui și a lui Meghan.

„Harry, când am fost să-l intervievez la Palat, primul lucru pe care mi l-a spus când mi-a strâns mâna a fost: Te uiți la The Crown? Iar eu m-am simțit foarte jenată și am înțeles, iar el mi-a zis: Mă voi asigura că-l voi opri înainte să ajungă la mine”, a spus aceasta pentru sursa citată.

How might #TheCrown react to Harry and Meghan’s decision to step back? ????@angelalevin1 tells #BBCBreakfast what Prince Harry said about the show ⬇️ pic.twitter.com/KZ1pdt9Do0