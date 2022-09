Hasbulla Magomedov, cel mai popular pitic de pe TikTok, explică de ce nu iese cu femei

Are 20 ani, deși pare un copil de 5. Cu toate acestea, Hasbulla Magomedov, cel mai popular pitic de pe TikTok, spune că nu e pregătit să iasă cu femei ori să se afișeze în compania lor. Care este motivul.

S-a născut cu o deficiență a hormonului de creștere, afecțiune asemănătoare nanismului, însă asta nu l-a împiedicat să devină simpatizat și iubit la nivel mondial. Hasbulla Magomedov este cel mai popular pitic de pe TikTok, cu peste 35.000 de fani pe TikTok și peste 3,1 milioane de admiratori pe Instagram.

Deși nu pare, tânărul de doar 102 cm înălțime are 20 de ani. Cu toate acestea, mărturisește că nu e pregătit, deocamdată, să iasă cu femei. Iar motivul e simplu: „Sunt prea tânăr. O să mă gândesc mai târziu”, a răspuns el în emisiunea The Kyle and Jackie O Show de la postul de radio australian iHeart.

Tânărul influencer, originar din Dagestan (republică din Federația Rusă), se află într-un turneu de promovare la Antipozi.

Din nefericire pentru admiratoarele sale, el a refuzat să se întâlnească și să se fotografieze cu ele, din cauza convingerilor sale religioase.

„Înțelegem dezamăgirea pe care o creează acest lucru. Cu toate acestea, recunoaștem cu respect convingerile culturale și personale ale lui Hasbulla și trebuie să răspundem cererilor sale în consecință”, a declarat un reprezentant al organizatorului evenimentului, conform Daily Mail.

Hasbulla Magomedov provine dintr-o familie musulmană și nu dorește să se afișeze cu femei pe rețelele sociale, lucru care contravine credinței sale.

Hasbulla Magomedov, vedetă la nivel internațional

Tânărul Hasbulla Magomedov a ajuns în centrul atenției la sfârșitul anului 2020, când a început să posteze pe Instagram și pe TikTok filmulețe amuzante cu farsele și cascadoriile sale.

Printre cele mai populare clipuri se numără cele în care este filmat la antrenamente și lupte imaginare, cu luptători din circuitul MMA sau din UFC, cum este Khabib Nurmagomedov.

Adesea Hasbulla Magomedov este confundat cu fiul lui Khabib Nurmagomedov, cu care seamănă.

