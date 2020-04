Helsinki din "Casa de Papel" vorbește perfect limba română! Actorul a trăit timp de 9 ani în România

Darko Peric, actorul care l-a interpretat pe Helsinki în celebrul serial "Casa de Papel" vorbește la perfecție limba română și a trăit în România timp de 9 ani! "Îmi aduc aminte cu drag de București și Timișoara".

Într-un interviu acordat postului Virgin Radio, Darko Peric a vorbit în exclusivitate despre perioada în care a trăit în România, despre cum erau vremurile în anii 90', dar și despre activitățile pe care obișnuia să le aibă în țara noastră.

S-a mutat în București în anul 1995 și locuit în cartierul Drumul Taberei, ca mai apoi, mai exact după 3 ani de zile să se mute în Timișoara, oraș de care spune că s-a îndrăgostit.

Actorul în vârstă de 43 de ani își amintește cu drag de locurile pe care obișnuia să le frecventeze și chiar a enumerat câteva, cum ar fi: Cinemateca, Club A sau Lăptăria lui Enache.

Și-a câștigat existența făcând tatuaje, atât în România cât și în Serbia, deși societatea din țara noastră în acele vremuri nu era tocmai receptivă.

"Eu tatuaje am început să fac în România în anul 1999. Eu am fost în București din 1995 până în 1998 și după m-am dus la Timișoara și acolo mi-am cunoscut prietenii și acolo am învățat eu să tatuez. Primul tatuaj l-am făcut în Serbia la 17 ani.” a mărturisit Darko.

Darko Perić (n. 25 martie 1977) este un actor sârb. El si-a câștigat faima mondială pentru interpretarea rolului "Helsinki" în serialul spaniol "La Casă de Papel"