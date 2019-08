Hoțul confundat cu Ross din Friends a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit pentru că a furat un bax de bere

Poliția din Regatul Unit a ajuns la o concluzie, după ce Abdulah Husseini, bărbatul în vârstă de 36 de ani care seamănă izbitor cu David Schwimmer, a fost acuzat că a clonat un card bancar pentru a-și cumpăra băutură și mâncare dintr-un supermaket.

Episodul pe care probabil toți l-am numi "Ross fură bere" și-a câștigat faima pe tot internetul, după ce în Septembrie anul trecut, poliția din Marea Britanie a dat publicitătii o imagine cu un bărbat căutat că ar fi plătit ilegal un bax de bere și câteva alte cumpărături dintr-un supermarket.

Fanii serialuluui Friends au remarcat imediat asemănarea bărbatului cu Ross Geller, și au inundat paginile de facebook cu sute de comentarii care au ajuns chiar și în atenția actorului.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR