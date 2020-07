House of Talent vine în România și se extinde international

Totul a pornit de la un hanorac roșu, forța prieteniei, tenacitatea de a crede în dorințele cuiva. Astăzi, House of Talent devine internațional, iar împreună cu TRU, hub-ul dedicat creativilor din diverse domenii, lansează House of Talent by TRU.

Adina Marina, Cezara Cristescu, Magdyz, Robe, Marius Ștefan, Cătălin Ionuț și Roberto sunt cei șapte influenceri din România, pregătiți să îmbrace celebrul hanorac roșu și alb și să se alăture celei mai sociale și frumoase familii din lume.

În ziua în care a creat House of Talent, tânărul antreprenor italian Matteo Altieri a avut în minte un proiect solid: primul grup de influencers care ar putea să se sprijine reciproc ca o familie, unul puternic, dar divers, în care diferențele dintre aceștia sunt adevărata valoare adăugată.

House of Talent este de asemenea un model aspirațional pentru Generația Z, un grup reprezentativ pentru adolescenții de pretutindeni și pentru cei care visează să-și atingă țelurile. Deși inițial a pornit ca un proiect destinat Peninsulei, grupul s-a dezvoltat, a publicat două cărți, numeroase piese și videoclipuri, iar peste 15 tineri talentați din arii precum actoria, canto, pictura sau fashion s-au alăturat. Astfel, House of Talent s-a extins și a devenit o companie media care produce conținut pentru tineri, în studiouri echipate de peste 1000 de metri pătrați.

Cei șapte vloggeri ce formează grupul HoT by TRU fac parte din portofoliul TRU [The Real You], hub ce adună creativi din diverse domenii care au ca mediu de lucru online-ul și adaugă la mixul creației factorul tehnic într-un spațiu special amenajat. Cu studiouri video și audio special create, dar și cu un lounge înconjurat de natură, TRU poate fi oaza de inspirație a fiecărui creator de conținut.

Lansarea noului proiect în România vine după un moment dificil și solicitant la nivel mondial, însă promite să fie unul puternic și de anvergură, atât la nivel local, cât și internațional.

HoT pune la dispoziție know how-ul acumulat în cei patru ani de activitate care se îmbină armonios cu abilitățile și nivelul de răspândire al label-ului Cat Music în piața din România, toate acestea susținute puternic de un grup consolidat, creat sub umbrela hub-ului TRU.

Prin prisma pasiunii sale pentru limbile străine, dar și prin felul unic de a gestiona relațiile externe, Nicola Consales, în vârstă de doar 20 de ani, a făcut posibilă extinderea acestui proiect la nivel internațional.

Mai multe informații despre House of Talent by TRU vor fi disponibile în curând pe https://www.instagram.com/houseoftalent.ro .

