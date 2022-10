Howard Stern a ieșit din buncărul privat după doi ani de izolare. De ce s-a ascuns de lume

Realizatorul de radio Howard Stern (68 de ani) a ieșit din buncărul casei sale după doi ani în care a stat izolat de restul lumii. Comediantul a văzut lumina zilei pentru prima dată din martie 2020 și a ieșit să ia cina cu prietenii.

Howard Stern s-a închis în buncărul proprietății sale impresionante la începutul pandemiei de Covid-19 , de teamă să nu se infecteze cu virusul care a pus pe jar lumea întreagă. În weekend, realizatorul de emisiuni radio a fost văzut la un restaurant, în compania unor prieteni selecți, printre care Jennifer Aniston , Jimmy Kimmel și Justin Theroux.

„Am avut un weekend epuizant, emoțional și fizic. Pentru prima dată în doi ani m-am aventurat afară din casă. A fost prea mult pentru mine. Prea mult. Nu mai ieșisem de doi ani”, a spus Stern luni, în emisiunea sa de la radio.

Realizatorul a dezvăluit că el și soția sa, Beth, au fost invitați la cină de Jimmy Kimmel, gazda emisiunii Jimmy Kimmel Live.

Deși a acceptat să iasă din „bârlog”, Stern a mărturisit că a stat ca pe ace la cină. Nu s-a simțit în largul lui, iar asta se poate datora și faptului că s-a „sălbăticit” în perioada izolării.

„I-am spus soției că nu vreau să merg. Mi-e teamă, nu vreau să iau Covid”, a mărturisit vedeta de peste Ocean. Cu toate acestea, martorii care l-au văzut la restaurant au dezvăluit pe rețelele sociale că Stern nu purta mască.

Howard Stern locuiește într-o casă impresionantă din Southampton, New York, care costă 20 de milioane de dolari. Imobilul de lux are buncăr atomic, de unde comendiantul a moderat emisiunea pe care o are la radio.

Fotografii: YouTube

Vezi și VIDEO: