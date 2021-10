HoYeon Jung, model de top. Cele mai tari apariții pe catwalk ale actriței din Squid Game

Deși mulți dintre noi am auzit pentru prima oară de HoYeon Jung odată cu lansarea Squid Game, sud-coreeanca este un model de top.

HoYeon Jung este super apreciată în lumea modellingului, prezentând, de-a lungul timpului pentru cele mai tari branduri internaționale. A defilat pentru Moschino, Burberry, Chanel, Oscar de la Renta, Gucci, Lanvin sau Miu Miu și a apărut în pictoriale în revistele de specialitate. Până de curând, HoYeon Jung era cunoscută în lumea modei drept “asiatica roșcată”, datorită culorii părului ei.

“Voiam o transformare odată cu începutul carierei mele în modelling. Nu am plănuit însă asta în avans, a fost o chestie spontană. Parul roșu m-a ajutat mult să îmi fac un nume ca model, însă este foarte greu de întreținut. Trebuia să mă vopsesc o dată la două săptămâni. Am ținut-o așa timp de doi ani, după care nu am mai putut”, a spus HoYeon Jung.

Debutul în cinematografie și l-a făcut în serialul-fenomen Squid Game, în rolul lui Kang Sae-byeok. A devenit cunoscută în întreaga lume, iar followerii ei de pe Instagram au crescut este noapte. Într-o lună de zile s-au înmulțit cu peste 20 de milioane.

Ce a făcut-o să se îndrepte către actorie? “Am auzit că oamenii spun că modelele au o carieră foarte scurtă, lucru cu care nu sunt neapărat de acord. Cred că poți lucra și pe măsură ce înaintezi în vârstă, dacă ai voință. Dar asta m-a pus pe gânduri, căci nu mai eram tocmai pe val ca model. Mă gândeam ce o să fac când nu o să mai primesc joburi deloc. Mi-am planificat următorii pași și așa am ajuns la actorie”, a spus HoYeon Jung.

Sursa foto: Getty Images, Profimedia

