Hugh Grant a postat pe Twitter cea mai controversată fotografie a sa, dedicație pentru toți „haterii”

Hugh Grant e urmărit de „fantomele trecutului”. Actorul britanic, în vârstă de 59 de ani, și-a surprins contestatarii și fanii cu un gest pe care nici nu l-au anticipat.

Hugh Grant a fost arestat în 1995 pentru comportament indecent. Incidentul i-a știrbit imaginea, din cauza conotațiilor sexuale ale gestului său. Actorul britanic a fost surprins întreținând relații intime cu o prostituată într-un loc public, moment care l-a aruncat pe Grant pe prima pagină a tabloidelor din întreaga lume.

Pe atunci era într-o relație cu actrița Elizabeth Hurley, care a digerat cu greu infidelitatea sa. S-au despărțit în 2000, după 13 ani petrecuți împreună, însă motivul separării ar fi fost altul.

„Rămâne cel mai bun prieten al meu și azi, dar obișnuia să mă enerveze. Îl iubesc, dar este foarte enervant”, a dezvăluit Liz Hurley în 2015.

Hugh Grant și Liz Hurley. FOTO: Getty Images

Pentru a îngropa definitiv scandalul de atunci, Hugh Grant a postat pe Twitter fotografia făcută de polițiști în seara arestării.

„Pentru toți trollii mei. Sper că asta vă ajută. Acum aveți mai mult timp de petrecut cu mămica”, a scris actorul pe Twitter.

To my dear trolls. Hope this is helpful. Now you have more time to spend with mummy. pic.twitter.com/FbbyC286cZ