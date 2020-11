Hugh Grant, despre experiența COVID-19: “A început ca un sindrom foarte ciudat”

Hugh Grant (60 de ani) a dezvăluit recent că a fost infectat cu coronavirus, iar simptomele sale s-au agravat până la panică. Actorul și soția sa, Anna Eberstein, au contractat virusul în luna februarie și au stat în izolare trei luni și jumătate.

Hugh Grant a intrat în direct în emisiunea “The Late Show” și a discutat cu gazda Stephen Colbert despre experiența sa cu boala Covid-19. Actorul a declarat că el și soția s-au infectat cu coronavirus în iarna acestui an, mai exact în luna februarie.

Ce simptome a avut Hugh Grant

“A început ca un sindrom foarte ciudat. Transpiram teribil, deja devenea deranjant. Apoi îmi simțeam ochii de trei ori mai mari și aveam senzația că bărbat imens stă pe pieptul meu, un fel de Harvey Weinstein sau cineva”, a spus Hugh Grant cu umorul caracteristic.

Hugh Grant a mai povestit că panica a început atunci când și-a dat seama că nu are miros. “Mergeam pe stradă și la un moment dat mi-am dat seama că nu pot mirosi nimic. Și începi să te panichezi (...) și devii disperat!”, a declarat britanicul potrivit People. Hugh a luat la rând florile și apoi “și-a băgat nasul” chiar și în coșul de gunoi. “În cele din urmă m-am dus acasă și mi-am pulverizat parfumul Chanel al soției direct pe față. Nu am mirosit nimic, în schimb am rămas orb”, a glumit actorul.

Hugh Grant i-a mai spus prezentatorului că testul pentru anticorpi făcut în urmă cu o lună a ieșit pozitiv, iar acum speră să țină virusul la distanță.



Hugh Grant este căsătorit cu Anna Elisabet Eberstein din 2018 (foto: Getty Images)

Actorul se bucură de timpul petrecut cu familia în perioada de pandemie. Hugh Grant spune că s-a specializat în tunsul păpușilor Barbie și că și-a dat seama că este extrem de talentat. Actorul are trei copii: Felix (7 ani), Tabitha (9 ani) și John (8 ani).

Fotografii: Getty Images

