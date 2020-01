Hulk al Pakistanului își caută nevasta! Ce criterii trebuie să respecte femeia care se va căsători cu pakistanezul de 445 kg

Îl cheamă Arbab Khizer Hayat, are 27 de ani, cântărește 445 kg și visul lui este să devină cel mai puternic bărbat din lume. Supranumit Hulk al Pakistanului, bărbatul își caută disperat o nevastă. Pretinde că a fost nevoit să refuze aproape 300 de femei, pentru că nu corespundeau criteriilor stabilite de el.

Bărbatul de 1.98 m consideră că viitoarea sa soție trebuie să fie o bucătăreasă de nădejde, care să îi asigure necesarul de 10.000 de calorii pe zi. Pakistanezul mănâncă 36 de ouă numai la micul dejun! Meniul lui e completat de 3 kg de carne și cantități uriașe de orez și pâine, plus 5 litri de lapte pe zi. Hayat susține că nu are probleme cu sănătatea.

Citește și: E cât un munte, rupe fiarele și i se spune "Hulk" al Marii Britanii. Cine este Martyn Ford



Hulk al Pakistanului a refuzat sute de pretendente pe motiv că erau prea slabe și îi era frică să nu le strivească în pat. Arbab Khizer Hayat spune că soția lui trebuie să aibă cel puțin 100 de kilograme și să fie la fel de înaltă ca el. Vă dați seama că în condițiile acestea nu îi e tocmai ușor să își găsească o parteneră.

Sursa foto: Profimedia

“Trebuie să arătăm bine împreună. Am nevoie de o soție corpolentă ca să nu o strivesc. Toate femeile care au vrut să se căsătorească cu mine până acum erau prea slabe. Părinții mei își doresc cu disperare să mă însor, își doresc mult nepoți, dar nu am găsit femeia potrivită. În ultimii 7 ani am căutat cu disperare o nevastă, au fost cam 200-300 de pretendente, însă toate aveau o greutate normală”, spune Hulk al Pakistanului.