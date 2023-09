Ilie Năstase, prima reacție după ce Simona Halep a fost suspendată 4 ani: „Decizia este prea drastică!”

Simona Halep a trecut prin clipe extrem de grele din punct de vedere profesional, după ce în urmă cu un an a fost suspendată pentru dopaj, la analize având în corp Roxadustat, o substanță interzisă potrivit legilor WADA. Acum, lucrurile s-au înrăutățit deoarece pedeapsa i s-a prelungit de la 1 la 4 ani.

Simona Halep a fost suspendată 4 ani din tenis, în urma scandalului de dopaj, de un tribunal independent. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a făcut anunțul în cursul zilei de marți, 12 septembrie 2023. Cu toate acestea, tenismena va face apel pentru a contesta pedeapsa primită.

Ilie Năstase a avut și el o primă reacție cu privirile la situația Simonei Halep. Acesta consideră că tenismena ar fi primit alt tratament și o cu totul altă pedepsă, dacă provenea din SUA, nu din România. Mai mult decât atât, acesta a ținut să compare cazul campioanei noastre cu cel al Mariei Sharapova.

”Este o decizie drastică! Ținând cont că Maria Sharapova a primit o suspendare mai scurtă, de un an și puțin, această decizie pare excesivă. Poate că, dacă Simona ar fi fost din SUA, nu ar fi primit acest tratament.(...)Simona are șanse să revină, pentru că nu poți uita tenisul așa de repede. Cu toate acestea, cred că va face apel, am auzit că există posibilitatea să fie redusă suspendarea la doi ani...(...) Repet, cred că decizia este prea drastică și sperăm că va fi bine pentru Simona, în cele din urmă.”, a declarat Ilie Năstase pentru gsp.ro.

Iată mai jos comunicatul ITIA, în care se anunță suspendarea Simonei Halep

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma că un tribunal independent a suspendat-o pe jucătoarea română de tenis Simona Halep pentru o perioadă de patru ani, în urma încălcării Programului antidoping de tenis (TADP).

Halep, de două ori campioană a titlului de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzată de două încălcări separate ale TADP. Prima s-a referit la o constatare analitică adversă (AAF) pentru substanța interzisă roxadustat la US Open în 2022, efectuată prin teste regulate de urină în timpul competiției. A doua acuzație se referă la nereguli în Pașaportul Biologic al Sportivului (ABP) al lui Halep.

Tribunalul independent, înființat prin Sport Resolutions, s-a întrunit la 28 și 29 iunie 2023 la Londra și a audiat martori experți științifici în numele Halep și al ITIA, jucătorul depunând, de asemenea, mărturie direct completului în cadrul procedurii.

La 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a constatat că jucătorul a comis încălcări intenționate ale regulilor anti-doping în temeiul articolului 2 din TADP:

Prezența și utilizarea Roxadustatului, așa cum este evidențiată în proba de urină a lui Halep, colectată la 29 august 2022 la US Open

Utilizarea unei substanțe sau metode interzise în 2022, bazată pe recoltarea și analiza a 51 de probe de sânge furnizate de jucător în cadrul programului ABP

Tribunalul a acceptat argumentul lui Halep că au luat un supliment contaminat, dar a stabilit că volumul pe care jucătorul a ingerat nu ar fi putut duce la concentrația de roxadustat găsită în proba pozitivă.

Acuzația ABP a fost, de asemenea, menținută, tribunalul declarând că nu au niciun motiv să se îndoiască de „opinia puternică” unanimă la care au ajuns fiecare dintre cei trei experți independenți din Unitatea de management al pașapoartelor pentru sportivi (APMU) conform căreia „dopajul probabil” a fost explicația neregulilor. în profilul lui Halep.

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, pe care tribunalul l-a creditat pentru perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial va dura din 7 octombrie 2022 până pe 6 octombrie 2026. Cazul rămâne supus recursului.

Karen Moorhouse, Chief Executive Officer la ITIA, a declarat: „După un proces de audiere complex și riguros, salutăm decizia tribunalului independent. Volumul de probe pe care tribunalul trebuie să îl ia în considerare, atât în ​​procedura Roxadustat, cât și în procedurile ABP a fost substanțial”.

„ITIA a urmat procesele adecvate, așa cum le-am face cu orice altă persoană – în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping – îndeplinindu-ne scopul și responsabilitatea de a susține principiul competiției loiale, în numele sportului. Completul a recunoscut că a fost urmată procedura adecvată în cadrul deciziei scrise.

Înțelegem interesul public semnificativ în aceste cazuri și rămânem angajați să fim cât mai transparenți posibil, iar decizia completă va fi publicată în timp util.”

Sursă foto: Getty Images