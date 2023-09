Iluzie optică virală! Doar cei care au nevoie de ochelari pot vedea bătrâna înfricoșătoare din imagine

O iluzie optică a devenit virală în mediul online, pentru că persoanele care au o vedere perfectă nu sunt capabile să vadă imaginea înspăimântătoare care li se arată doar celor care au nevoie de ochelari.

Imaginea în cauza, postată pe platforma socială X (cunoscută în trecut drept Twitter) înfățișează o fotografie alb-negru cu două fetițe care stau una lângă alta în ceea ce pare a fi un parc.

Dacă ai privire de uliu, din păcate, asta este tot ceea ce poți să vezi în imagine.

Cu toate acestea, dacă poți ochelari sau lentile de contact, dă-le jos și uită-te la fotografie din nou - vezi ceva diferit?



Nearsighted fam: take your glasses off and pull your phone away from you eyes. Look at the blonde girl. pic.twitter.com/RTcmBxEsp5