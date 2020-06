Imaginea cu Emily Ratajkowski din copilărie cu care și-a impresionat fanii. Cum arăta vedeta când era copil

Emily Ratajkowski este una dintre cele mai cunoscute vedete la nivel internațional, ipostazele sexy în care se fotografiază fiind deja celebre.

Tânăra de 29 de ani a creat un brand de lenjerie și costume de baie pentru tinerele îndrăznețe, care își acceptă formele. Emily era la fel de drăguță și când era un copil, dovadă și fotografiile postate de aceasta de când era mică.

Model și actriță, Emily este una dintre “reginele Instagramului”: o urmăresc peste 26,5 milioane de oameni pentru postările sale provocatoare. Adoră să pozeze sexy, adesea chiar goală, fiind lipsită de orice inhibiție. La un asemenea corp, nici nu este de mirare.

Emily Ratajkowski este căsătorită cu Sebastian Bear-McClard din 2018. Despre frumoasa vedetă se spune că este femeia cu cei mai frumoși sâni din lume. Meritul este cu atât mai mare cu cât aceștia sunt naturali.

Cine este „misteriosul” soț al lui Emily Ratajkowski? În vârstă de 32 de ani, Sebastian Bear-McClard se mândrește cu cea mai sexy soție de pe Instagram. Acesta are în CV-ul de producător filme că Good Time, Heaven Knows What și Still Life. Are și câteva prezențe că actor în scurtmetraje. Tabloidele au scris că cei doi s-au căsătorit după numai câteva săptămâni de relație, însă se pare că se cunoșteau mai demult, făcând parte din aceleași cercuri de prieteni.

