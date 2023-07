IMAGINI EXCLUSIVE: Depeche Mode, un concert ca un videoclip perfect! Sau ca o lume unică pe Arena Națională

Mai bine de trei ore, Dave Gahan și Martin Gore, alături de Christian Eigner și Peter Gordeno au ridicat noțiunea de spectacol la un alt nivel în București, iar 45 000 de oameni au respirat muzică în aceeași lume: lumea Depeche Mode.

Miercuri, 26 iulie 2023, pe Arena Naţională din Bucureşti, artiștii au scris - sau mai degrabă au cântat odată cu tot publicul încă puțină istorie, în cadrul unui show care face parte din turneul mondial "Memento Mori."

Cum a arătat lumea Depeche Mode pe Arena românească

De la mișcările scenice ale lui Dave Gahan și ale lui Martin Gore până la frame-urile tăiate pe ecranele mari, de la aplauzele sincron până la cei chiar 45 de mii de oameni in public plus patru pe scenă care au cântat împreună, toate acestea au creat lumea Depeche Mode ca un videoclip perfect. La un moment dat, părea că nu mai există nimic altceva dincolo de stadion. Mai ales atunci când toți cei prezenți aprinseseră lanternele telefoanelor și 45 de mii de oameni din plublic, alături de cei de pe scenă, fredonau:

All I ever wanted

All I ever needed

Is here in my arms

Words are very unnecessary

They can only do harm...



(RO) Tot ce mi-am dorit vreodata

Tot ce am avut vreodată nevoie

Este aici în brațele mele

Cuvintele sunt foarte inutile

Ei pot face doar rău...

(Enjoy the silence-Depeche Mode)

A plouat și cu rafale. Minute multe și întregi, poate aproape sau mai bine de o oră - cu siguranță nimeni prezent la concert nu a fost atent. Unii s-au adăpostit pe margine, câțiva au scos pelerine de ploaie, dar nimeni nu a încetat să cânte și să se bucure. De fapt, cu cât ploua mai tare, cu atât parcă se cânta mai tare. Dave Gahan chiar a ieșit în ploaie, iar Martin Gore a spus către public: "We can't go"(Nu putem să plecăm)! Exact ca în piesa care a aprins din nou luminile telefoanelor pe stadion:

We walk together

We're walking down the street

And I just can't get enough

And I just can't get enough

(RO) Mergem împreună

Mergem pe stradă

Și pur și simplu nu mă pot sătura

Și pur și simplu nu mă pot sătura







Lumea Depeche Mode, în amintirea lui Andrew Fletcher

În mai 2022, a plecat pentru totdeauna Andrew Fletcher, cel care a fondat trupa alături de Martin Gore și Vince Clarke în 1980. Dave Gahan li s-a alăturat mai târziu și a devenit solistul trupei. Poate cel mai emoționant moment al serii a fost când Depeche Mode a început să cânte World in My Eyes, dedicată în totalitate prietenului și artistului pierdut.

Ușa către lumea Depeche Mode, deschisă de o formație cu totul specială

Hælos, trupă britanică de trip hop din Londra a deschis poarta către lumea Depeche Mode și chiar a făcut oamenii să simtă muzica. Tinerii londonezi vor însoți formația cu mai multă experiență în tot turneul lor Memento Mori.

Lumea Depeche Mode, nu doar pentru "Depeșari"! Sau...

La bază, noțiunea de "depeșar" înseamnă fan al muzicii Depeche Mode. Pe Arena Națională însă, cei 45 de mii de oameni au mai adăugat un sens cuvântului: acela de om care trăiește și iubește viața în diferite moduri. La concertul Depeche Mode, acel mod a fost prin cea mai bună muzică.



