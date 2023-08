Imagini spectaculoase din Sardinia cu prezentatoarea Corina Caragea. „Cele mai frumoase plaje din Europa sunt aici”

Corina Caragea și-a petrecut vacanța în Sardinia, considerată insula cu cele mai frumoase plaje din Italia și chiar din Europa. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a pozat în locuri spectaculoase, împărtășind apoi cu admiratorii ei câteva fotografii.

Corina Caragea a făcut și un live pe Instagram, arătându-le pasionaților de călătorii cum arată plaja pe care se află. Prezentatoarea a fost copleșită de comentariile de apreciere.

„Superbă”, „Vacanță plină de zâmbete”, „Superbe locuri, vacanță plăcută”, „Sardinia chiar are cele mai frumoase plaje”, „Hei, suflet norocos”, „Jos pălăria”, au fost unele reacții ale internauților, care au urmărit-o în direct.

Prezentatoarea a purtat mai multe costume de baie. Pentru o zi de relaxare la piscină, a ales unul roșu, prevăzut cu volane. (Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai sus)

„Cred că cele mai frumoase plaje din Europa sunt aici, în Sardinia. Despre ele vă voi povesti curând pe blog. Mă mai bucur și azi de ele, în ultima zi de vacanță. Iubesc pielea bronzată, aș sta toata ziua la soare, dar relația mea cu el este una de.. love&hate. Am mare grija de pielea mea la plajă, mai ales că am și multe alunițe, așa că bagajul meu conține mereu multe creme cu protecție solară. Pentru fata am folosit cremă cu SPF 50, iar pentru corp folosesc mereu cremă cu SPF 30. Să nu uitați nici voi de această protecție! Mă întorc acasă cu o piele sanatoasă, nuanțată frumos, ca să îmi amintească de zilele de relaxare pe nisip, avaând în față incredibile nuanțe de albastru, turcoaz și verde-smarald”, a scris Corina Caragea pe pagina sa de socializare, luni, pe 28 august.

În iunie 2023, Corina Caragea a călătorit în Asia, unde a vizitat Singapore și Coreea de Sud.



Sursă foto: Instagram/ Corina Caragea



Vezi și: Corina Caragea, povești din paradisul Indonezian