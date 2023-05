În ce ținută a venit reprezentantul României la deschiderea concursului Eurovision 2023

Pe 7 mai a avut loc ceremonia de deschidere a Concursului Eurovision 2023, la Muzeul Walker Art Gallery din Liverpool. Delegaţiile ţărilor participante au defilat apoi pe covorul turcoaz până la Concert Room din St. Georges Hall. Theodor Andrei, concurentul din România, s-a remarcat prin ținuta aleasă.

Theodor Andrei, în vârstă de 18 ani, a purtat o ţinută atipică, alcătuită dintr-un sacou supradimensionat, ce părea mai degrabă o rochie; pantaloni scurţi și bocanci. De asemenea, a purtat un cercel și un lățișor cu perle și metal. (Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)



Concursul muzical european debutează cu prima semifinală în data de 9 mai, la ora 22.00. Theodor Andrei va intra în concurs din poziţia a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai 2023.

Pe pagina oficială de Instagram a concursului, mai mulți străini și-au exprimat părerea despre reprezentantul României:

„Are o voce atât de uimitoare, delegația lui chiar nu i-a oferit o melodie grozavă, melodia nu i se potrivește deloc”;

„Ținuta este perfectă”;

„Ești un tânăr artist cu un talent uimitor. Îți doresc mult succes, sper că vei obține multe voturi!”;

„Îmi place atitudinea lui”;

„Nu-mi place melodia lui, dar pare o persoană foarte drăguță și distractivă”, sunt doar câteva dintre mesajele oamenilor din diferite țări.

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, are 18 ani și este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Tânărul, care s-a născut în București, se poate mândri cu peste 200 de premii câștigate la festivaluri naționale și internaționale de muzică. El are deja peste 100 de melodii compuse. La Selecția Națională, a participat cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, care a obținut cele mai multe voturi din partea publicului.

Câştigătoarea competiției Eurovision 2014 a urmărit și comentat prestațiile concurenților din acest an la Eurovision Song Contest. Conchita Wurst a comentat pe canalul său de YouTube melodiile din concursul Eurovision 2023, precum și piesa „D.G.T. (Off and On)“ a reprezentantului României, scrie adevarul.ro:

„Cred că e foarte drăguț, are imaginea aceasta de tocilar, care îmi place mult, dar sunt foarte curioasă ce spun versurile (cea mai mare parte a versurilor sunt în română – n.r.), pentru că simt că încearcă să ne transmită un mesaj… Cu România am trecut prin toate stările. La un moment dat m-am gândit: «Este ridicol, nu înțeleg nimic!». Apoi am fost: «O, da, te iubesc!» Am trecut prin tot felul de stări, dar am ajuns la conculzia: «Nu știu exact ce am văzut, dar vreau să văd asta din nou»”„E un artist bun, are o voce bună. Cred că, până la rmă, cântecul este potrivit (pentru Eurovision – n.r.), în mod surprinzător e entertaiment. Toată ciudățenia aceasta are ceva fermecător“, a spus Conchita Wurst.



