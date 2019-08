În jurul lumii cu...Viviana Sposub! Colega Adelei și a lui Cove, fotografii de excepție din vacanțe

E frumoasă, mereu zâmbitoare, pasionată de muzică și de călătorii. Și, la cât e de sexy, face vacanțele să arate și mai frumos.

Contul Vivianei de Instagram e plin de fotografii pe care tânăra de 22 de ani le-a făcut în diferite locuri: în Franța, în Italia, în Grecia, Austria, Cipru și chiar prin România. Pe principiul “ la locuri frumoase te poți uita, dar la Viviana...și mai mult”, pozele au o mulțime de like-uri și comentarii apreciative.



Pe lângă călătorii, Viviana e pasionată și de muzică, iar pentru PRO TV PLUS a povestit că: "Am cântat operă și am făcut 12 ani de muzică clasică. În plus, am studiat și pian.” S-a gândit să urmeze Conservatorul, dar “tata mi-a spus să fac o meserie în care să stau la birou, dar nu am putut să stau departe de camere.”

Viviana a absolvit Intact Media Academy și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.



FOTO: INSTAGRAM