În România cazurile de COVID-19 cresc îngrijorător, dar există și vești bune la nivel mondial, care dau speranță

În data de 10 iulie 2020 s-au raportat 592 de cazuri noi de înbolnăviri cu noul coronavirus, ceea ce plasează România într-o situație critică, în condițiile în care în țările europene unde până acum numărul cazurlor era mare, testele arată o scădere semnificativă a îmbolnăvirilor.

Așadar, în România starea de alertă este în continuare justificată, la fel și măsurile de precauție. Cu toate acestea, veștile bune în legătură cu noul coronavirus dau speranță și ne pot ajuta să privim cu mai multă încredere în viitor.

1. Potrivit Cronica.ro, unitatea de terapie intensivă a spitalului din Bergamo, nordul Italiei, nu mai înregistrat niciun pacient internat cu Covid-19. Bergamo a fost unul dintre cele mai afectate orașe de COVID-19, dar în momentul de față numărul cazurilor a scăcut foarte mult în Italia, iar Peninsula a înregistrat joi, 9 iulie, 229 de cazuri noi.

2. Potrivit CNBC, Regeneron Pharmaceuticals a anunțat că a început ultima fază a testelor clinice pentru medicamentele pe bază de anticorpi folosite în tratarea și prevenirea Covid-19.

3. Potrvit Cronica.ro, numărul deceselor cauzate de Covid-19 în țările din Uniunea Europeană, media pe 3 zile, a scăzut de la aproape 3500/zi, vârful din aprilie, la puțin peste 100.

4. Pe Twitter se arată că, din cele 65.000 de teste efectuate ieri în NY doar 0,89% au fost pozitive la Covid-19.

We did 65,000 tests in NY yesterday.

0.89% were positive

More testing does NOT equal more cases.

It just means we get to move forward.