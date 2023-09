Indianca Rapunzel, transformare spectaculoasă după ce a renunțat la părul lung. A devenit finalista unui concurs de frumusețe

Când avea 16 ani, Nilanshi Patel, o tânără din Gujarat (India), a intrat în Cartea Recordurilor pentru „Cel mai lung păr la o adolescentă, cu o lungime de 170,5 cm. Au trecut cinci ani de atunci iar, între timp, indianca Rapunzel a renunțat la podoaba sa capilară. Mai mult, la 21 de ani, ea se poate mândri cu o coroniță de Miss, câștigată la un concurs național de frumusețe.

Într-un interviu, Nilanshi Patel a povestit că ideea de a nu se mai tunde niciodată i-a venit la vârsta de 6 ani, iar părinții au încurajat-o să-și lase părul lung. „Mi-am tuns părul o singură dată, dar a fost o tunsoare foarte proastă. Era prea scurt și i-am rugat să-l lipească la loc. Așa că, atunci am decis că nu mă voi tunde”, a explicat ea. Fetița din India a reușit de trei ori să doboare recordul Guinness, la categoria „Cel mai lung păr din lume al unui copil.

La 18 ani, Nilanshi Patel a decis să-și facă o tunsoare bob. Ea a donat părul muzeului „Ripley's Believe it or Not! de la Hollywood”.

„Mi-a luat ceva timp să decid ce să fac cu părul meu. Aș fi putut să-l scot la licitație, să îl donez unor organizații de caritate sau să îl donez unui muzeu. Mama a fost cea care mi-a recomandat să-l donez unui muzeu, pentru a marca într-un fel această experiență a mea, care ar putea să-i inspire și pe alții”, a povestit Nilanshi . Părul fetei a fost expus la muzeul Ripley’s Believe it or Not! Hollywood și Muzeul Recordurilor Guinness din SUA.